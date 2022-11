¡Que no se sume Will Smith! Netflix anunció su primera presentación en vivo de la mano de Chris Rock

¿Habrá piñas esta vez o será comedia adaptada al siglo XXI? De la mano del comediante Chris Rock, quien fue el elegido la conducción que marcará historia, Netflix anunció que prepara una emisión en vivo a comienzos del 2023.

El primer especial de comedia que reprodujo dicha plataforma se llamó "Tamborine", tuvo lugar en el año 2018 y también lo condujo el actor. Si bien fue previamente grabado, el show de Stand Up tuvo una duración de 1 hora y 40 minutos y fue muy aclamado por el público estadounidense, que admira y acompaña a Rock en su carrera.

"Chris Rock es una de las voces cómicas más icónicas e importantes de nuestra generación. Estamos emocionados con que el mundo entero pueda tener la experiencia de un evento de comedia en vivo que entrará a la historia de Netflix", comenzó relatando Robbie Praw, vicepresidente de comedia de la plataforma en un comunicado en sus redes sociales.

Si bien por primera vez en la historia, a comienzos de este año la plataforma especializada en la producción y difusión de contenidos audiovisuales perdió suscriptores, la logística y las propuestas para volver a atrapar a los televidentes no está perdida. De hecho, el martes pasado el Wall Street Journal informó que Netflix también está evaluando implementar y ofrecer una programación deportiva en vivo.

Cabe destacar que “Netflix is ​​a Joke: The Festival”, un show de comedia que se ganó el fanatismo de muchos televidentes se llevó a cabo en el corriente año y contó con más de 330 comediantes que realizaron 295 espectáculos en más de 35 lugares en Los Ángeles, incluido el primer espectáculo de stand-up en el Dodger Stadium. El evento vendió más de 260.000 entradas.

La peor noche de Chris Rock en la pantalla más grande del mundo

El 27 de marzo de este año, mientras transcurría la edición n°94 de los Premios Oscars, Chris Rock se subió al escenario para realizar la presentación del largometraje documental. En ese momento, y mientras hacia un show de "humor" le hizo un comentario desafortunado a Jada Pnikett sobre su corte de pelo y su rapado.

Dicho comentario no le causo nada de risa a la mujer, quien sufre alopecia desde hace un año, una enfermedad que consiste en la inevitable caída del pelo. En ese momento, Will Smith, pareja de Jada, que estaba presente en el lugar, se dirigió hacia el escenario, le pegó una piña en la cara Rock y volvió a su asiento mientras se abrochaba el saco.

Al parecer el humorista no sabía la difícil situación que estaba atravesando la conductora, ni tampoco se enteró que ya no se opina ni se hacen chistes sobre el cuerpo o la apariencia de otra persona. Un rato más tarde de ese episodio, Will recibió el premio al mejor actor, y al subir a recibirlo, se disculpó por las agresiones cometidas.