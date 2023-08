"Que peligroso. Que triste": la reacción de Lali tras el triunfo de Milei en las PASO

Durante estas Elecciones Presidenciales, Abiertas, Simultáneas, Obligatorias (PASO), las redes sociales fueron el centro de intercambio de memes y de comentarios alrededor de las elecciones. En este caso, la cantante, Lali Espósito, hizo un tweet que mostró su descontento con los resultados.

“Que peligroso. Que triste”, comentó Lali, cuando se dieron a conocer los resultados de las PASO. La cantante es conocida por ser defensora de los derechos de la comunidad LGBT, feminista, a favor del aborto y peronista, mostró su decepción ante los resultados y su oposición del candidato ganador, Javier Milei.

Las ideas de Milei están en contra de las ideas apoyadas por la cantante. El candidato está en contra de la ley de aborto y la eliminación de derechos relacionados a los derechos humanos.

Rápidamente, el tweet tuvo repercusión y los fanáticos saltaron en contra de la cantante: "Peligroso es que te maten por un celular. Peligroso es que el 50% del país sea pobre. Peligroso es que todavía no hayan encontrado a Cecilia. Peligroso es el 120% de inflación. Peligroso es el kirchnerismo", comentaba un usuario.

"Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos", decía otra usuaria. "Claro, triste. Tristeza es vivir en el conurbano donde te matan para afanarte el celular, peligroso es vivir con 120% de inflación y si te rajan del laburo tenés que depender de una miseria de plan social. Me gustaría que vivas en Laferrere una semana y veas como es todo".

Intercambio entre el papá de Lali y Wado de Pedro

A mitad de abril, se viralizó un video de una nena de cinco años angustiada por el bullying que sufre desde que empezó el jardín de infantes. El mensaje llegó hasta la cantante quien se conmovió con la situación y le hizo llegar una propuesta para conocerla en persona, además de mandarle un cariñoso mensaje.

El gesto de la artista también se viralizó en Twitter y sus fanáticos la apoyaron en su actitud. También replicó el tweet el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, que resaltó la actitud de la ex Casi Ángeles: “Comparto este hermoso mensaje de Lali a Agustina. Hay que entender lo que sufren los chicos y chicas en esta situación. Nadie debe pasar por eso. Todas y todos podemos y debemos hacer algo para evitarlo”, señaló el funcionario.

La cadena del mensaje siguió con Carlos Romualdo Espósito, el padre de Lali, reconocido por sus cercanismo con el justicialismo: “Hola Wado soy Carlos Esposito papá de Lali, peronista y argentino. Me dan mucho orgullo vos y mi hija, buenos argentinos. Abrazo grande y no duden de hacer peronismo. Abrazo grande y no duden de hacer peronismo”, escribió.

Por su parte, Wado de Pedro respondió: “Cómo estás, Carlos. Muchas gracias por el mensaje. Sinceramente vi el vídeo en las redes y me pareció tan hermoso el mensaje a la nena y la actitud que lo compartí. Se nota que tu hija es una gran persona. Difundirlo también ayuda a que otros tomen conciencia. Saludos!”.

Las opiniones se dividieron en ambos lados de la grieta política, entre quienes coincidían con la orientación política del papá de Espósito y quienes cuestionaban tanto por su postura como por el hecho de que su opinión podría afectar profesionalmente a Lali, quien no suele manifestarse en cuanto a la política partidaria.