"¿Qué querés que haga, Marcela?": Mirtha opinó de su estatua y aclaró: "¡No soy yo!"

La frase "a caballo regalado no se le miran los dientes" se le suele dedicar a aquellas personas que no aceptan los regalos o que suelen criticarlos por no ser de su agrado. Este es el caso, por ejemplo, de Mirtha Legrand, quien no tuvo reparo alguno en criticar la estatua que le hicieron como homenaje en Villa Cañás, Santa Fe, su ciudad natal, donde nunca se olvidaron de ella.

"No sé quién la ha hecho, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo", aseguró la diva de los almuerzos en un llamado telefónico que hizo al aire de Polémica en el Bar, segmento televisivo que conduce su hija, Marcela Tinayre, quien aseguró estar impresionada con lo imprecisa que es la escultura que se viralizó

"¿Pero te gustó?", consultó Flavio Mendoza. "¿Cómo vas a preguntar eso?", lo retó la conductora. "No, no, no. Yo no quiero hablar nada en contra de mi pueblo -lo sigo llamando pueblo, pero es ciudad de Villa Cañás-. No quiero hablar nada en contra de los cañaseños, porque es un esfuerzo", explicó Mirtha.

"Me mandaron antes de ayer la foto y les dije 'muchas gracias'", indicó la diva. "Estuviste muy diplomática, mamá. Es horrible. Los dientes. Me niego a que esa seas vos", afirmó la hija. "¿Qué querés que haga, Marcela?", preguntó "La Chiqui".

Para ese momento, todos los integrantes de Polémica hablaban y se pisaban sin decir nada significativo, hasta que Chiche Gelblung hizo una propuesta arriesgada: "yo la haría secuestrar". A la iniciativa se prendió la hija de Mirtha y Daniel Tynaire., quien insistió con la propuesta ante su madre.

"¿Me dejan hablar? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños. Estuvimos hace unos años. Pero esto no sé de dónde salió. Tampoco supe que estaban haciendo una escultura. No sé quién la produce", reconoció Mirtha, siempre remarcando su intención de no ofender a nadie y de valorar el esfuerzo hecho para reconocerla en su ciudad natal.

Para peor, la conductora del ciclo creado por Gustavo Sofovich, le dio una noticia a su madre que seguro no la dejó nada tranquila. "Te quiero decir que hay dos. Una es de bronce y la otra es como hiperrealismo, que la guardan adentro porque se deteriora", informó Tynaire.

Antes y para justificar un poco las diferencias entre la escultura y la diva de los almuerzos, el bailarín y coreógrafo que es parte de la mesa de café, quiso defender un poco la obra hecha, aunque sin jugarse demasiado. "Lo que pasa es que capaz sacan el busto de una foto", especuló Mendoza.

De todas formas, el misterio sobre su realización seguía presente y fue por eso que Mirtha señaló los pasos a seguir para informarse sobre su autoría. "Tengo gente amiga en Villa Cañás, así que los voy a llamar y les voy a preguntar quién fue el escultor o escultora, quién lo bancó, quién lo pagó", aseguró. "Le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía", agregó.

Lo cierto es que la escultura, inaugurada por los 121 años de la localidad santafecina, fue diseñada y construida por el artista Daniel Melero, que no sólo no es de Villa Cañás, sino que es de la ciudad cordobesa de Laboulaye. La visita que recuerda Legrand a sus ciudad natal se dio en marzo de 2018, cuando fue declarada ciudadana ilustre junto a su gemela (Silvia) Goldy y su otro hermano, José Antonio Martínez Suárez, prestigioso cineasta y durante años presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. "Hasta que Dios me dé vida, seguiré nombrando a mi pueblo querido", expresó La Chiqui durante el homenaje.

La incomodidad de la diva se vio clara como el agua. No quiere estar entre la espada y la pared en posiciones respecto a Villa Cañás, sin importar los homenajes fallidos que haya.