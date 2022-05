"¡Que se vayan pal' carajo!": Tini cantó las cuarenta y Becerra fue por la "China" Suárez

Fue un fin de semana a puro condimento para la novela protagonizada por cada vez más personas: Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Eugenia "la China" Suárez, Rusherking y, ahora también, María Becerra. La bronca de la ex Violetta por las críticas que recibió tras blanquear con el futbolista, la chicana de "la nena de Argentina" y el cínico like que se escapó a la ex Casi Ángeles.

El domingo por la noche, Tini sorprendió a las miles de fans que la acompañaron en su quinto show en el Hipódromo de Palermo. ¿A quién invitó? Nada más y nada menos que a Becerra, con quien grabó el hit Miénteme.

La dupla cantó dos temes y revolucionó al público. Atenta a la repercusión que generó en redes la participación de Becerra (en especial porque la noche anterior su ex, Rusherking, blanqueó por televisión su noviazgo con la "China"), Tini le dedicó un mensaje en Instagram.

"¡Qué hermoso haber compartido este momento con vos! Gracias mi reina por haber estado, sabés cuánto te amo y admiro", le dedicó la ex chica Disney. Ni lenta, ni perezosa, Becerra recogió el guante y le respondió con un mensaje bien ácido, ¿dirigido contra la "China"? "Te amo tanto, Tinita. ¡Gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial! Te admiro de acá a la China, como persona y como artista".

Cabe recordar que Rusherking y Becerra confirmaron en diciembre del año pasado su separación, con una serie de violentos tweets cruzados en los que la cantante acusó al actual de Suárez de haberle sido infiel.

"Nunca le fui infiel a mari, lo que pasó es que conocí a una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté. Se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado", fue la explicación que dio el trapero.

El recital del domingo también lo tuvo a De Paul como protagonista indirecto. Antes de cantar su último tema, La Triple T, Tini abrazó una bandera del orgullo LGBT y brindó un mensaje a favor de la libertad, que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas que recibió tras el blanqueo con el deportista.

"Esta canción es para sentirse libres, para hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Para dejar de sentirse juzgados por la mirada del otro. Y que los envidiosos se vayan pa'", arengó la cantante, al tiempo que sus fans respondieron al unísono: "¡Carajo!".