"Que siga vendiendo entradas hablando mal de mí": la verdad detrás de la guerra entre Patricia Sosa y Valeria Lynch

Hubo un tiempo donde Patricia Sosa y Valeria Lynch no sólo eran vecinas, sino que además eran muy buenas amigas. Pero todo eso se terminó de dinamitar durante la pandemia del coronavirus, cuando -de acuerdo con la pareja de Oscar Mediavilla- la intérprete de Me Das Cada Día Más la traicionó al elegir hacer un show por streaming el mismo día y hora que ella. Desde entonces, ya no se dirigen la mirada y mucho menos la palabra.

O al menos, así lo confirmó la propia Valeria Lynch durante su visita al programa de entrevistas que conduce Fernando Dente por la pantalla de América TV. Allí no sólo habló de su trayectoria y contó anécdotas de su vida, sino que también chicaneó a su ex amiga cuando el conductor le preguntó si haría un "cover" de Patricia Sosa. "No prefiero eso no", dijo automáticamente la invitada. "Para mí eso es fin, no me enojó, me dolió porque nunca me escuchó", remató

Sobre su fracturada relación de amistad con la hincha de Independiente, Lynch acusó a Sosa de aprovecharse de esta situación y vender entradas hablando mal de ella. "Que Patricia Sosa siga vendiendo entradas hablando de mí. La relación con ella tiene la persiana baja, no me enojé, sabes lo que tienen que hacer para que me enoje, ella no me hizo tanto, pero me dolió mucho", sostuvo la artista.

Lo cierto es que la disputa entre ambas se originó luego de que Valeria Lynch fuese acusada de haber querido impedir que Karina La Princesita sea parte de Las elegidas, el recital que varias cantantes locales llevaron adelante en el Teatro Colón en el 2013. La actitud de la que fue su amiga durante mucho tiempo le habría caído mal a la pareja de Mediavilla, razón por la cual decidió distanciarse de ella.

Además, varios rumores señalan que en el cumpleaños número 80 de Raúl Lavié, allá por el 2017, las dos fueron parte de la lista de invitados, pero no se hablaron. En aquella oportunidad, Lynch había sacado un disco y había manifestado que nadie la había llamado para felicitarla, ni siquiera su colega. “Éramos amigas, pero ya no”, había dicho por aquel entonces.

La respuesta de Sosa, claro está, no tardó en llegar y fue muy dura con su ex amiga: “Me cayó muy mal que Valeria hablara así, en pasado. Yo voy a hablar así también: pensé que éramos amigas. Me molesta que haga todo público, hay cosas que se hacen en privado. Sinceramente no sé lo que está mal, pero evidentemente tiene un problema”.

Recordemos que si bien coquetearon con una eventual reconciliación en 2018, esta, al parecer, nunca ocurrió. Y en el año 2020, Patricia Sosa había revelado que debió cambiar la fecha de su recital -el cual se llevó a cabo el viernes 14 de agosto desde las 21.30 para todo el mundo- debido a que Lynch la "traicionó" y fijó para el viernes 7 de agosto su propio concierto a través de la misma plataforma.

La cantante fue muy dura con la creadora de "Mentira" y disparó: "Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. Estoy hablando de Valeria. Yo me puse muy mal cuando me puse a ver su streaming y se le frustró. Al otro día me mandó un mensaje diciendo que fue un lío, horrible, pero que lo tuvo que reprogramar para el día en que estaba yo a la misma hora porque la ticketera le había ofrecido esa fecha y no la podía cambiar".