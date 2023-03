¡Qué tupé! Maxi Trusso criticó a Lali y considera que ningún artista joven está a su "altura"

Cuando no sabes adaptarte, te colgás. El cantante Maxi Trusso, para quienes no lo conocen creador de “Nothing At All”, criticó a los artistas juveniles que usan autotune y opinó que para él las voces que hacen son horribles, y que muchos “cantan porque son actores”, haciendo referencia a Lali Espósito.

Trusso brindó una entrevista en el programa radial One Plus, y apuntó contra todo el género musical urbano que salió en los últimos años y afirmó: “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores. Escucho a Lali Espósito y ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El cantante, quién se posicionó en un lugar más “alto” respecto a lo musical y en comparación con todo el resto de artistas, reveló que intentó realizar colaboraciones con otros colegas, pero decidió no sacar esas canciones ya que no cree que no estaban a su altura: “Los saqué a todos, me arruinaban la canción. No quedaba un tema bueno”.

No obstante a esto, fue consultado por el cantante español Quevedo, quien realizó la canción más escuchada en el último tiempo junto a Bizarrap. “La canción (“Quedate”) es más o menos buena, los demás son todos desastre”, comentó quién tiene un poco más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Lali, quién cabe destacar que tiene 11,7 millones de seguidores en dicha red social y esta noche se convierte en la primera mujer en llenar un estadio Vélez junto a su nuevo show, le respondió mediante twitter, y tal como acostumbra, hizo estallar de risa a sus seguidores.

“Para los preocupados por mis letras No teman!! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y como impactó el dólar a 300! Aaaaahhhhhh se viene el disco de tu vida mi amoL. Posta”, escribió la actriz, cantante y bailarina en su cuenta de Twitter.

Además de la respuesta con altura, elegancia y gracia de Lali, sus seguidores también se manifestaron al respecto y escribieron: “Puede no gustarte, ¿pero despotricar así públicamente contra una de las artistas pop más grandes de tu país? Resentido”. Un dato no menor, que de seguro Trusso no sabe, es que sus años de carrera son los mismos quel los que tiene la creadora de “Disciplina”, salvando la diferencia de edad. Maxi con 52 y Lali con 31.