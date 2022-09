¡Que vengan los bomberos! Luciano Castro se desnudó y volvió a sorprender a todos

La ficción argentina ha encontrado abandonado a la televisión abierta por sus altos costos y se mudó a las nuevas plataformas. Desde la famosa Netflix hasta las famosas HBO o Disney, las películas y series se multiplican día a día. Ahora Flow también se sumó a esa estrategia y estrenó El buen retiro.

¿De qué trata? La serie que cuenta con producción de Kuarzo se estrenó el 15 de septiembre y fue creada por Martín Kweller. Son 8 capítulos que duran 45 minutos y está lleno de mentiras y misterios en torno a un grupo de amigas de 70 años que eligen pasar sus últimos años de vida juntas con el objetivo de resguardar un gran secreto.

En ese combo de mujeres mayores aparece un joven apuesto protagonizado por Luciano Castro. El musculoso actor acompaña a Mirtha Busnelli, Betiana Blum, Claudia Lapacó y María Leal. Y en su nuevo rol, el novio de Flor Vigna deja su rol de galán para centrarse en Martín, su personaje que vive por cumplir el último deseo de su madre o hacer caso a su esposa.

En esa ambivalencia, se desata un conflicto importante y a partir de ahí se desarrolla la acción. Pero, en las primeras imágenes que ya se filtraron en las redes sociales, los hombres y las mujeres quedaron fascinadas por una escena protagonizada solo por Castro.

En ella, luego de nadar en un pileta, el actor se va a bañar. Por supuesto, lo hace desnudo. Y aunque el plano, en un primer momento, lo muestra de espaldas y cuerpo completo, por unos segundos gira, y Luciano muestra su miembro. Eso generó una viralización que lo llenó de elogios por parte de los usuarios, sobre todo de Twitter.

Afortundamente, la imagen de su pene esta vez fue concensuada con un director y Castro no fue víctima de ninguna filtración de fotos o videos como ya sucedió hace unos años. Para cualquier distraído, en 2019, en medio de una crisis con Sabrina Rojas, una usuaria de Instagram que chateó con Luciano no tuvo mejor idea que filtrar las fotos que el actor le había enviado. Y se armó un flor de lío.

En aquel momento, Castro había dicho en una entrevista: "No me pegó tanto, me puede pegar lo que le generó a la gente que me quiere de verdad y que me quiere bien. Y con los medios yo no tengo ningún problema, quizá no comparto cómo mediatizan algunas cosas que no se deberían hacer".

Y continuó: "El pelotudo soy yo, el que se equivoca y hace las cosas mal soy yo. Pero después, yo he visto mucha gente que se cagaba de risa de mí, se reía de mi verga y de mi foto, y después los ves llorar. Entonces, ¿cuál es la equivalencia a la hora de hablar del prójimo y cuando te tocan un poquito el culo a vos cómo saltás?".

Por último, había dicho: "No responsabilizaría a nadie de lo que hice yo. Lo que sí, yo veo todo y escucho todo. Yo no me abstraigo, no me encierro en un cuarto a deprimirme y llorar. Soy un hombre grande y soy responsable, me sobran capacidad y pelotas para bancarme lo que hago y lo que digo. Me la fumo en pipa lo que digan. Me causa gracia, ni siquiera me da bronca". Ahora se mostró sin ropa pero con un desnudo, al menos, un poco más cuidado.