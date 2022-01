¡Que viva el amor! La hija de Guille Valdés y Sebastián Ortega está de novia con la hija de un famoso periodista

Sin dudas, el amor es lo más lindo de la vida. Y algo de eso debe estar pensando Paloma Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega. Es que, hace pocas horas, salió a la luz que está de novia y ese tipo de noticias siempre se celebran con todo.

La joven de 19 años ya probó suerte en el modelaje pero sus gustos también están vinculados a estar del otro lado de la cámara. Por eso, desde hace tiempo comenzó a tomar cursos de fotografía y también de cine. Y a través de ese oficio, dejó en evidencia quién es su nueva pareja.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A través de varias fotos posteadas en su cuenta de Instagram pública, Paloma publicó una producción que tuvo como protagonista a una persona muy especial en su vida. Ella entró en su vida hace varios años, pero después de una hermosa amistad, al fin nació el amor.

En los comentarios de las imágenes, se leen los diversos comentarios que sus seguidores le dejan. Todos están repletos de buena onda y cariño. Pero entre todos sobresale el de ella, su novia. Lo mismo sucede en las historias de Instagram de ambas, donde se decian mensajes como “hermosa” o “mi beba”.

De esa forma, Paloma y Ana Mir Bertone, la hija de Lalo mir y Victoria Bertone, confirmaron que llevan adelante una relación hermosa. Y en los comentarios de sus amigas se ve que es amor crece día a día. También se replica en las fotos que suelen publicar en sus redes, siempre juntas y con mensajes repletos de romances.

A los mensajes de sus amigas con frases como "Bellas fotos"; "Genia, Palo"; "Buenísimas fotos"; "¿Te puedo contratar para mi cumpleañis?", también se sumaron los Me gusta de Guillermina, Marcelo Tinelli y Lalo Mir, entre otros.

Pero, sin dudas, el mensaje que más cobró relevancia fue el de Francisco Tinelli, el hijo de Tinelli y Paula Robles, que escribió sobre las fotos que le sacó a Ana: "Qué hermosas Palo. ¡Wow!". La producción fue publicada a mediados de diciembre y fue bautizada como Nina.

Al parecer, ahora las chicas se encuentran de vacaciones. Aunque aún no fue confirmado el lugar, la flamante pareja podría estar en La Boyita, a pocos kilómetros de Punta del Este, donde está ubicada la chacra marítima de Tinelli. El conductor se instaló ahí a principios de diciembre junto a Guillermina y toda su familia.

Hace algunos meses, Guillermina contó cómo es su relación con sus hijos. “Es complejo, se disfruta ser madre, pero también se padece. Te preguntás si estás haciendo las cosas bien”, comenzó su discurso en Showmatch.

Y continuó: “De pronto, me veo peleando con mi hijo de 20 años y pienso que está grande para ponerle límites, pero también la adolescencia se extendió y él vive en casa, entonces debo retarlo si algo no me parece”.

Entonces, sumó: “Todo es puesto en duda. Te increpan porque les levantás la voz y es obvio que les voy a levantar la voz. Mis hijos son libres, pero no viven en un libertinaje. No es salir y volver a cualquier hora. Mis hijos son libres de elegir”.

Y agregó: “No me dejan decir ‘elección’ porque sostienen que cada cual es de una manera y que nadie elige sobre su sexualidad, así que hay que cuidar cada palabrita que se dice. ‘Mamá yo no elegí, soy’” y una pide perdón. Yo me estoy deconstruyendo todo el tiempo. A los 44, es un gran aprendizaje”.

Por último, dijo: “Ahí me di cuenta de que estaban muy bien. Eso me tranquilizó porque lo más importante para mí es que sean felices. Son evolucionados y tampoco se etiquetan. Enseñándome sobre determinados temas, ellos me están criando a mí”.