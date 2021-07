¡Que vivan los novios! Luis Novaresio y Braulio Bauab dieron el "sí" en el Registro Civil

Luis Novaresio había sorprendió a todos en julio del año pasado al anunciar su compromiso con Braulio Bauab, el agente inmobiliario con el que blanqueó su noviazgo en septiembre de 2019. Si bien en principio la boda se iba a realizar una vez que termine la pandemia, la misma se prolongó tanto que la pareja optó por dejar de esperar y darle rienda suelta al amor. Este jueves, minutos antes de las 12.30, la pareja llegó al Registro Civil de la calle Uruguay para sellar su vínculo.

Ambos se hicieron presentes en el lugar abrigados, con saco y hasta un poncho, y con Vera, la pequeña hija de Bauab. “No las voy a mostrar porque trae mala suerte que se vean antes del casamiento...”, le advirtió Novaresio a los medios presentes en el lugar sobre las alianzas que llevaba resguardadas en uno de los bolsillos de su traje y que al dar el sí, pudo finalmente estrenar este jueves.

Si bien el periodista de América había resaltado en una entrevista que la boda iba a llevarse a cabo a fin de año, en la mañana de este jueves le envió a sus amigos un video en el que oficializó su casamiento. “Cuando sacamos el turno había varias fechas para elegir, elegimos esta y ella (por Virginia, la mamá de la hija del empresario inmobiliario) nos dijo: ‘Qué bien el día que eligieron’”, sostuvo, en relación a que hoy se cumplen 11 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

En el video en cuestión, la pareja le cuenta a sus más íntimos que decidieron formalizar el vínculo de una buena vez por todas. "Para contarte que nos vamos a casar y, si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte, no podemos, entonces...", dice Bauab, a lo que Novaresio completa: "Vamos hacer una fiesta virtual el próximo jueves, después va el link, pero te esperamos ahí". La misma se realizará a través de la plataforma Zoom.

Será una celebración judía oficiada por Andrea, la hermana del empresario, que contará con algunos familiares de Bauab que viven en Israel y con amigos. "Estoy muy enamorado de este señor, elijo pasar mi futuro con él. Me imagino en una casa de campo para​ hacernos viejitos los dos y compartir. Ser libres y compartir para hacer de nosotros dos otra entidad, otra cosa nueva", sumó, por su parte, el empresario ante las cámaras.

Fueron 30 minutos los que tardó la pareja en salir siendo oficialmente un matrimonio “No paré de llorar, literal. Ahora somos más que un pariente, y Braulio es mucho más que lo que conocí hasta ahora y me hace muy feliz”, dijo completamente emocionado Novaresio al salir, mientras que Bauab agregó: “Es sencillo, es un amor con Vera, eso me enamoró. Ahí le dije que lo amo, que me hace feliz y que quiero vivir mi futuro y envejecer con él, con una frase nuestra que es ‘tanto o más’”.

A la espera de que Liliana Parodi, encargada de la programación de América TV, le permita tomarse unos días al conductor de "Debo Decir" para disfrutar de una muy merecida Luna de miel, la pareja advirtió sobre la posibilidad de agrandar la familia en un futuro cercano; “Lo que venga vendrá”. Según pudo saber BigBang, la ceremonia oficial se realizará en marzo de 2022, cuando ya todos los invitados estén vacunados contra el coronavirus.

Periodista, abogado, un rosarino en Buenos Aires y enamorado del "Sr. B". Así se define Luis Novaresio actualmente en su cuenta de Instagram. Braulio Bauab es un reconocido empresario inmobiliario y padre de una pequeña de nombre Vera de tan solo tres años a la que tuvo a través de un sistema poco común en nuestro país: la "coparentalidad", en el que dos personas se unen para la crianza de un niño sin ser pareja.

En este caso, Bauab decidió convertirse en papá junto a Virginia Laino, y –según remarca en sus redes sociales- fue la mejor decisión de su vida. "Me costó mucho lograr una cita con ella para contarle qué era la coparentalidad", había contado el empresario en una entrevista. Ambos se conocieron a través de un amigo en común que estaba al tanto de su deseo.

En ese momento, Bauab estaba en pareja y surgió la posibilidad de convertirse en papá a través del vientre subrogado, una práctica que no es legal en la Argentina. Sin embargo, el reconocido empresario inmobiliario desestimó casi de inmediato esta idea, dado a que su deseo era que su hijo “tuviera una mamá”. “Es muy personal y no debería haber juicios morales. Yo quería más que tuviera una mamá a que fuera un hijo de dos papás", contó.

Fue entonces que Bauad le propuso a Virgina conocerse durante un año, antes de dar comienzo a este proyecto. Pero solo bastaron cuatro meses para que ambos estuvieran de acuerdo y comenzaran la búsqueda de Vera, quien nació bajo el tratamiento de fertilidad. Durante el embarazo, alquilaron un departamento para que él pudiera estar presente durante todo el proceso: "Fue un desafío convivir, porque no éramos pareja ni amigos. A pesar de eso siento que tuvimos mucha intimidad".

Actualmente, Bauad y Virginia mantienen un régimen especial en el que se dividen el cuidado de la pequeña y mantienen un fuerte vínculo de amistad. Vera pasa cuatro días a la semana en la casa de la mamá y tres veces en la casa del papá, con una cena familiar en el medio de la semana. "Yo tengo una cama en la casa de él y él una habitación en la mía”, reveló ella.

Y sumó: “Si el otro no tiene plan o una cita, nos quedamos a dormir. Si fuéramos ex no dormiríamos en la misma casa". Este viernes, a través de su cuenta de Instagram, Novaresio reveló que está saliendo con el empresario: “Muchas gracias por todos los mensajes, siempre creí que la felicidad era algo privado, hoy sé que además de compartirla, la hace más plena”.

Fue el 20 de septiembre de 2019 que el conductor de América TV reveló no solo que estaba en pareja, sino que además dio a conocer el nombre del empresario que le robó el corazón después de mantener su vida privada resguardada bajo siete llaves. Desde entonces, la relación de la pareja fue creciendo día a día al punto que actualmente ya son un matrimonio feliz.