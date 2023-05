"Que vuelva, Jey": el incómodo momento de Barbarrosa al aire y su relación con el conductor

Después del regreso de Jey Mammon a la Argentina, quien estuvo casi un mes en España tras ser denunciado por abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad, Georgina Barbarrosa habló sobre su actual vínculo con el conductor y advirtió: “Volvió muy soberbio”.

La conductora reveló que no quiso ni verlo, ni hablar con él pese a su amistad, ya que según ella “cambió mucho” en su manera de contestar y cree que “está mal asesorado”. Además, Georgina consideró que uno de los peores errores de Jey fue la forma en la que se justificó por el hecho.

“Me parece que si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué. Señores, me equivoqué, era otro paradigma, otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que la respuesta hubiese sido otra”, afirmó Barbarossa en Implacables.

Si bien no tiene contacto con el cantante, Georgina recordó su vínculo amistoso y agregó: “Yo compartí muchos momentos, yo lo quiero mucho a Jey y que tenga este momento así, la verdad que no me gusta que esté pasando por este momento”.

Los dichos de la actriz sobre Jey no se dieron en un momento cualquiera. La actriz, que se encuentra reemplazando a Jey en el programa “La Peña” tuvo que atravesar un extraño episodio en la edición del último domingo.

Tal y como sucede siempre, en un momento determinado la producción del programa enfocó al público virtual que sale por streaming, y entre todos los Argentinos que salieron, hubo uno en particular. “Que vuelva Jey”, decía un cartel sostenido por dos adultos.

Si bien nadie hizo comentarios respecto a esto, la atención del público fue desviada hacia allí ya que es una de las pocas señales de apoyo que recibió el ex conductor de Los Mammones desde que se visibilizó la denuncia.

La denuncia

A comienzos del 2023 Lucas Benvenuto expusó en el programa A la Tarde que tuvo una relación amorosa y abusiva con Jey Mammon cuando él tenía 14 y el conductor 32. Si bien esto fue desmentido por el actor, hay una denuncia que recae sobre él y consta de aquella fecha.

Sin embargo, la misma fue emitida por Benvenuto en el 2020 y la causa fue prescrita, ya que para la justicia en este momento y al ser ambos mayores de edad, la denuncia no tiene validez. Por su parte, el patinador profesional reveló en los medios más detalles sobre su relación.

Desde que destapó la olla, afirmó que se conocieron en 2009 en las fiestas que el conductor hacía con índole sexual y con menores de edad. Algo que quedó registrado por las cámaras de fotos de aquel entonces. Por su parte, Jey brindó una entrevista televisiva en la cual se excusó con la edad y luego de eso se retiró del país.