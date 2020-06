Quebrada y muy angustiada, Lizy habló de su caso positivo de COVID-19: "Me siento responsable"

Este viernes Lizy Tagliani utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que dio positivo de coronavirus. La conductora de El Precio Justo se había sometido a un hisopado luego de que uno de sus productores contrajera la enfermedad. "Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios”, escribió la conductora en Twitter.

Pero si bien se mostró con mucha fuerza para combatir lo que se viene, la humorista no pudo contener las lágrimas al sentirse “responsable de que alguien se haya contagiado” por ella.

En diálogo con El Noticiero del Mediodía por Telefe, Lizy se quebró al contar que le afecta pensar que un compañero o la gente que ayuda en su barrio pudo haber contraído el virus por ella.

En una nota que le brindó telefónicamente al noticiero conducido por su compañero, Germán Paoloski, Lizy se mostró muy sensible y explicó: “La angustia es inevitable. Por más que esté sana, que no me vaya a pasar nada, el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante”.

Y agregó: “Sobre todo para mí; a mí me duelen mucho estas cosas porque nunca se me ocurriría herir a nadie. Les avisé a mis amigos y ellos me decían que todos me conocen. Pero no me importa si me conocen; es una sensación mía. Es una angustia y un dolor que solo lo conozco yo. Por ahora no puedo vivirlo de otra manera. Capaz en cinco minutos se me pasa, no sé”.

Durante la entrevista, la conductora explicó que se encuentra aislada junto a sus perros y aclaró que le “preocupa” contagiar también a sus mascotas. “También siento la necesidad de llevarle tranquilidad a la gente porque si no sos persona de riesgo lo podés transitar como lo estoy transitando yo. Porque esto no es que me lo agarré ayer”, dijo.

Al final, sin perder el humor que tanto la caracteriza, Lizy remarcó: “No es que uno lo va a pasar mal, excepto que seas persona de riesgo” y concluyó: “Solo salí este tiempo para hacer el precio justo, en mi barrio no salí a dar una vuelta, quiero llevar tranquilidad a mis vecinos. Al salir a trabajar sabía que estaba expuesta y me cuidé mucho”.