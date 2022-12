¿Quedaron cenizas? Graciela Alfano y Matías Alé recordaron detalles de su mejor encuentro sexual

De Córdoba a Claromecó sin escalas. En el día más especial de su año, donde se conmemora su nacimiento, Graciela Alfano le dio una entrevista telefónica a su ex pareja Matías Alé para su programa en la radio Pulxo de la ciudad fernetera.

Al parecer, tras 14 años sin estar juntos, pero después de haber vivido un apasionante romance durante una década, el cariño entre estas dos figuras públicas sigue intacto. "Hoy, 14 de diciembre, cumple años una persona que fue el gran amor de mi vida, una persona que me enseñó a viajar, a relacionarme, a comer y a creer", comenzó relatando el actor.

Por su parte, lejos de quedarse atrás y muy emocionada por las palabras que recibió, Alfano le respondió: "Vos me enseñaste a abrir el corazón, sos una persona de un corazón enorme. Tenés la capacidad de ver lo bueno en la gente. "Yo he sido siempre una persona muy a la defensiva, con la guardia puesta, y él me enseñó a abrirme. Y, por supuesto, a amar a los perros y a todos los animales".

Los ex novios estuvieron de acuerdo que para ambos la relación fue las más importantes de sus vidas, y que cada uno tiene un lugar muy significante en la vida del otro. Incluso, desde su parte Alé reveló que se alegra por la felicidad de Graciela y que lo enorgullece el presente que tiene. "Tuvimos una gran historia de amor. Me llena de orgullo, fueron 10 años de amor y nunca tuvimos un sí o un no. Te veo espléndida, sé que estás feliz en este presente".

Cuando uno de los compañeros del programa le cuenta a Graciela que Matías tenía los ojos llenos de lagrimas y se lo veía muy emocionado por la charla, la modelo expresó: "Él es transparente, angelado, tiene buenos pensamientos para todos. Nació así. No quiero emocionarme, pero es así". Además, después de reproducir lindas palabras para con él, sostuvo un firme consejo para quienes la estaban escuchando: "Cuando te separás, necesitás un empujón porque sino te quedás pegoteada, pero después de un tiempo uno se queda con lo bueno. Ese es el mensaje que podemos transmitir".

La rubia se remitió al comienzo de su relación en 1998 y reveló que pese a las críticas que recibían en ese momento por la diferencia de edad que tenían, el amor que sentían le quitaba importancia todo lo demás. "Nos conocimos hace 24 años, cuando yo tenía 45 años y él 22. Todo el mundo nos criticaba. Y eso nos dio fuerzas. Sentamos un precedente de que cuando hay amor, no hay edad. Sufrimos mucho maltrato, quizás porque eramos demasiado brillantes".

Graciela recordó que ambos se conocieron en una noche especial, la cual quedó en la historia de sus vidas para siempre: "Nos conocimos en un desfile de Jorge Ibañez. Y después, en su cumpleaños, entramos en un baño, pensamos que nadie nos veía, y estaba todo el mundo afuera, esperándonos". "Salimos del baño y todo el mundo nos miraba", agregó Alé.

Antes de despedirse, Matías le expreso "Te quiero y te extraño", a lo que Graciela le devolvió: "Los quiero muchísimo. Estoy reciclándome, tratando de ser mejor cada año, más buena, más generosa, menos prejuiciosa y aceptando el cariño del otro".