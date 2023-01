¿Quedó todo mal? Zaira, el romance con Polito y su amistad con Paula Chaves: "En marzo te cuento"

Luego de muchos meses de rumores de romance, y tras su alejamiento de Paula Chaves, Zaira Nara confirmó al estilo "Jorge el curioso" que está saliendo con el polista Polito Pieres. Además, reveló cómo quedó el vínculo actual con sus amistades a raíz de este flamante romance.

La modelo disfruta de unas vacaciones en Punta del Este junto a su hermana Wanda, los hijos de ambas, y un gran grupo de amigos encabezado por Marcelo Tinelli. Zaira estuvo haciendo presencias para marcas y recorrió los restaurantes y bares más importantes de José Ignacio. Como si esto fuera poco, llevó a cabo un día de yoga junto a todo el equipo de su marca de cosmética Zaira Beauty, en donde promocionó los nuevos productos que implementará en el 2023.

Desde Socios del Espectáculos le consultaron sobre su relación con Pieres, quien supo ser pareja de Chaves entre 2008 y 2010, y la modelo disparó: "En marzo te cuento", dejando entre ver que podría tratarse de un simple amor de verano o simplemente oficializarían de alguna manera en especial el noviazgo. Cabe destacar que durante su estadía en Uruguay, se los vio a ambos disfrutar de la playa y del mar junto a todos sus allegados.

A raíz de esto, el cronista le consulto acerca de su vínculo con Paula y con María del Cerro, con quienes comparte un tridente amistoso desde hace muchos años, y quienes la acompañaron más que nadie durante su separación con Jakob Von Plessen. “Con Mery compartí la misma mesa y está todo más que bien. Me parece que no hay un problema ahí”, comenzó afirmando y dando a entender que entonces con Chaves si había un problema.

En el instante en el que el notero le nombró nuevamente a quien está haciendo temporada con Pedro Alfonso en Carlos Paz, Zaira confirmó que por su parte no existe un problema, y que cree que su amistad y su vínculo con su hija es más fuerte que cualquier inquietud o situación incómoda que presenta la vida. “Soy la madrina de Filipa. Debería ir a Carlos Paz a visitarlos. Tal vez me hago un hueco después de esta temporada acá”.

De la misma manera que lo hizo Paula la semana pasada, quien además relató que para ella todo se iba a acomodar y que no tenía interés de que se perdiera el vínculo entre ambas, Zaira cerró: “Claramente cuando hay una amistad tan profunda, me parece que hay cosas que están en un segundo plano”. No obstante a esto, ninguna de las dos se manifiesta en las redes de la otra, y todo el apoyo que Paula le brindo frente al episodio de la China Suarez, pareció serle indiferente a la hermana de Wanda.