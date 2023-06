Quejas y el día que "murió" Alf: América metió la pata y "arruinó" el regreso de la serie

Este domingo la serie Alf debutó en la pantalla de América TV bajo un clima de mucha expectativa, pero su regreso no fue el esperado. Y es que los fanáticos de esta serie estadounidense acudieron a las redes sociales para cuestionar, entre otras cosas, la gran cantidad de pautas publicitarias que la señal comandada por Daniel Vila.

Maly "Michu" Meszaros fue el actor húngaro de 90 centímetros de estatura que se vestía de Alf, el cómico, divertido y popular extraterrestre de la televisión de la serie ochentera que contó con 4 temporadas, y que falleció a los 76 años en 2016. El famoso personaje de la serie, apodado Alf por “Alien Life Form” (Forma de vida Extraterrestre), nació en el planeta Melmac y luego de que su planeta estallara –porque sus habitantes enchufaron sus secadores de pelo al mismo tiempo– terminó aterrizando en la Tierra. El verdadero nombre del extraterrestre era Gordon Schumway. En su planeta fue a la escuela durante 122 años, tenía ocho estómagos y estaba cubierto de pelo y lunares.

Estudió odontología –carrera que siempre reconocía como fácil dado que su especie sólo tiene cuatro dientes– y, se alimentaba, cuando algún humano se distraía, de gatos. En en la Tierra, Alf encontró en los Tanner, una típica familia norteamericana de clase media que no dudó en ofrecerle asilo hasta que pudiera regresar a su casa. A partir de ese momento, juntos, se abocaron a reparar la nave para que el visitante pudiera regresar con el pequeño grupo de sobrevivientes del planeta Melmac. Mientras tanto, los Tanner ocultaban al extraterrestre y, mientras tanto, vivían todos en familia protagonizando numerosas aventuras juntos.

Lo cierto es que este simpático extraterrestres supo ganarse el cariño de los argentinos y fueron muchos los que esperaban su regreso este domingo, a pesar de que tuvieron que afrontar largas, extensas y tediosas tandas publicitarias que enfurecieron hasta al más calmo de los fanáticos. "Sácame la publicidad y dame Alf, tengo 30 minutos esperando", se quejó un internauta, mientras que otro replicó: "Dale viejo, 30 minutos de publicidad, no las propagandas de América TV". "Cómo juegan con la gente pensé que lo iba a ver desayunando", sumó otro fan de la serie y un cuarto apuntó directamente contra el director artístico del canal: "Marcelo Tinelli hay un poquito de publicidad en tu emisión de ALF".

La serie logró cosechar un promedio de 1,3 puntos de rating, nada mal considerando que el canal atraviesa por un período prolongado de crisis que afectó también a su público. Por ejemplo, los últimos años del Grupo América no fueron para nada sencillos. Sus máximas figuras fueron denunciadas por maltratos, en el camino perdió a su histórica gerenta de Programación del canal, Liliana Parodi; recibió otro duro golpe cuando Viviana Canosa decidió abandonar su programa denunciando que el empresario y principal accionista del Grupo, Daniel Vila le prohibió emitir un crítico informe por el escrache que había sufrido Sergio Massa; y, como la guinda del pastel, el canal está pasando por uno de sus peores, por no decir el peor, momento económico. "Luego de casi 30 minutos de tanda, parece que ahora si arrancó. ¡¡¡Una vergüenza!!! Yo me senté a verlo y no empezaba más... Después no saben porque no tienen rating", criticó otro internauta.

El dramático final de Alf

La serie se emitió originalmente por la NBC entre los años 1986 y 1990. Duró cuatro temporadas con 102 episodios, y tuvo un llamativo y dramático final que preocupó a sus fanáticos. Tanto que no faltaron los que arriesgaron a decir que la vida de Alf había llegado a su fin a causa de las fuerzas especiales de Estados Unidos. No en la ficción, en la realidad.

Al final de la cuarta temporada, Alf estaba por ser rescatado por Skip y Rhonda, sobrevivientes de su planeta. Pero cuando la familia Tanner lo despedía fue capturado por la Fuerza de Tareas Extraterrestres. En un principio, los productores de la serie idearon este final para dar paso a una eventual quinta temporada. Pero esto no ocurrió: el canal se quedó sin presupuesto. Siete años después, se decidió estrenar una película para darle “un cierre feliz” a la historia del extraterrestre.

La película se llamó Proyecto: ALF. En ella, los agentes Rick y Melissa ayudan a escapar de un inminente exterminio al extraterrestre. El film fue duramente criticado por algunos fanáticos de la serie por una razón fundamental: no aparecían los Tanner. La serie fue retransmitida en varios países, incluida la Argentina. Pero muchos no recuerdan el triste y abrupto final en el que Alf es capturado por agentes que sólo quieren hacer experimentos con su cuerpo.