Quico maneja el patrullero: el actor realizó un video para que los mexicanos no crucen ilegalmente a EEUU

Desde hace décadas, la preocupación por la inmigración ilegal de habitantes de México hacia Estados Unidos ha crecido sin parar. Y, en los últimos meses, la crisis se agravó. De hecho, varias imágenes de madres con bebés que intentan cruzar los alambres de púas ubicados en la frontera han invadido las redes sociales. Ahora, el actor mexicano Carlos Villagrán, conocido como Quico, por su personaje en El Chavo del 8, realizó un polémico video para la embajada de Estados Unidos en la que milita para que sus compatriotas no crucen de manera ilegal.

El spot fue dado a conocer en redes sociales y se lo ve al veterano actor disfrazado como su personaje más famoso. Ahí Villagrán afirma en la voz de Quico: "Hola cuates, primero que nada ¡Ya cállense, cállense, cállense que me desesperan! Tengo algo muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo, mejor cruza legal. Sí lo haces, sí me simpatizas”.

A esa publicación de la embajada de Estados Unidos en México le sumaron el hashtag #CruzaLegal y además promovieron la aplicación CBP One. Tras dicho video, en México fulminaron al humorista. Algunos afirmaron que la actuación de Quico fue “un acto de traición”. Otros dijeron que es “un mediocre” y “una vergüenza para el país”. A eso le sumaron las voces de especialistas en la problemática sobre la migración y lo que deben enfrentar “los ilegales” cuando cruzan a Estados Unidos.

En cuanto a la aplicación CBP One, es un proyecto lanzado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en 2020; se encuentra disponible en Google Play y Apple Store, y está diseñada para mejorar la seguridad fronteriza y facilitar los viajes y el comercio legítimos. Dicha app permite a los no ciudadanos en el centro o norte de México programar citas y enviar información anticipadamente, “agilizando así el proceso de entrada a través de diversos puertos terrestres, ubicados en los estados de Arizona, Texas y California”.