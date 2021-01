Quién era la influencer que falleció embarazada a los 36 años: "Estaba desayunando y..."

Madre de cinco chicos, influencer, vocera de la fe Cristiana en los Estados Unidos. La muerte de Emily Mitchell en la víspera de Navidad y con sólo 36 años sorprendió al mundo. El fallecimiento de una de las principales referentes en cuestiones de crianza numerosa se dio el 22 de diciembre de forma repentina, mientras transitaba su quinto embarazo.

El 19 de noviembre pasado había anunciado a través de un posteo que estaba esperando su quinto hijo. "El número cinco está en camino y estamos preparados para eso. Once semanas y dos días, y contando", escribió en una publicación acompañada de una imagen de ella, junto a su marido, exhibiendo sonriente la foto de la ecografía de su embarazo.

Sin embargo, la repentina muerte, de la cual todavía no se tiene muchos detalles, sorprendió al Mundo. ”Em estaba tomando su café matutino y su tostada cuando, de repente, dejó de responder", reza la petición. "Pese a la pronta atención de sus hijos, esposo, padre y personal médico, todos los valientes esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito", contaron en un posteo de Instagram sus familiares. La decisión de subirlo a la cuenta oficial de la difunta (The Hidden Way) se debió que buscaban tener mayor impacto de cara a la recaudación de fondos.

Según una petición de recaudación de fondos creada por su familia en la plataforma de financiación colectiva a GoFundMe, que hasta este momento ha recaudado más de 163.000 dólares, la mujer empezó a sentirse mal mientras tomaba la bebida caliente y los servicios de atención médica que acudieron a la emergencia no pudieron hacer nada por revivir a la mujer, ni a su bebé de 16 semanas.

Los motivos de la repentina muerte de la mujer, conocida por su blog 'The Hidden Way' —en el que compartía sus experiencias como madre de una familia numerosa— aún no han sido esclarecidos, aunque los médicos siguen "trabajando en dar respuestas a su familia". La bloguera, que tenía más de 150.000 seguidores en Instagram, deja atrás a su esposo Joe y a sus cuatro hijos: Finn, Isla, Edie y Lulu.

"Nuestra amiga era una madre y esposa decidida”, finaliza la publicación, que causó un gran impacto en Estados Unidos y otras partes del mundo. Emily quiso compartir en sus últimas publicaciones la inmensa emoción que significaba para ella estar esperar a su quinto bebé.

Junto a su esposa, ya le habían elegido un nombre: iba a ser Joey y tenía pensado tenerlo por cesárea. En uno de sus último mensajes Emily había escrito: "Esta será mi quinta cesárea. Independientemente de cómo llegue su bebé, sepa que su experiencia es válida y digna". En otro de los pasajes sostuvo: “Usted no es menos madre si necesitaba una intervención médica de emergencia, tenía una cesárea planificada o una epidural. No eres una madre 'mejor' si tuviste un parto en casa o un parto vaginal sin medicamentos".