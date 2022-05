Quién era Victoria, la amiga a la que Juanita le dedicó el premio y que falleció

Juana Viale aún estaba emocionada. Desde la mesa del Hotel Hilton, la observaban su hija Ámbar, su abuela Mirtha Legrand y su madre Marcela Tinayre. Hacía segundos se había llevado el Martín Fierro a mejor conductora. Algo impensado hace solo unos años. En el medio del agradecimiento, además de dedicárselo a su familia, en el último tramo del discurso recordó a alguien muy especial: su amiga Victoria Césperes. "Este premio es para mi amiga Victoria Césperes, que hace un año esta volando en algún lugar del universo", alcanzó a decir, antes de llorar.

La primera vez que se vieron, Juana y Victoria supieron que serían amigas para siempre. En aquel momento, ambas vivían en Chile y estaban lejos de sus respectivos hogares. El de la nieta de Mirtha Legrand en Argentina y él de Victoria en Uruguay. Victoria murió en Uruguay el 16 de mayo de 2021, tras ser diagnosticada con cáncer hace un década. Tenía 41 años.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La pasión por la actuación y algunos códigos en su forma de pensar fue una unión invisible pero fuertísima. Así que, además de compartir sus días en Santiago, comenzar a soñar con proyectos en conjuntos. El primero vio la luz al poco tiempo.

"Hicimos juntas un seminario intensivo de teatro y cuando lo terminamos, nos sentamos a tomar una cerveza y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Leímos más de 50 obras de teatro hasta que llegó una que nos gustó. Nos hablaron de Luis Barrales, director y dramaturgo, y lo citamos a desayunar”, relató la actriz uruguaya en una entrevista.

“Armamos de la nada La sangre de los árboles en un proceso enriquecedor de 9 meses de investigación. Luis escribió la obra para nosotras, en abril de 2015 la estrenamos en Chile, en julio la trajimos a Buenos Aires, en agosto la llevamos a Uruguay, la repusimos en Buenos Aires y volvimos de gira por Uruguay", completó.

En esos años, Juana y Victoria eran inseparables. Ellas decían que eran más que amigas: “Somos hermanas”. Muchos echaron rumores al ruedo sobre un supuesto noviazgo entre ambas, mientras Viale atravesaba una nueva crisis con su entonces pareja Gonzalo Valenzuela.

"Fue tremendo que inventaran eso con Juana que es mi hermana del alma, la hermana que no tengo. En Chile nos hicimos muy muy amigas, estuvo en momentos muy duros y me acompañó en el duelo de mi papá, me ayudó muchísimo", relató la uruguaya, sobre el vínculo que la unía a Viale.

Cada fin de semana, cuando terminaba cada emisión de Almorzando, el programa donde suplanta a su abuela Mirtha desde hace más de un año, Viale le enviaba siempre un saludo a Victoria. Ahí había un mensaje de amor y de apoyo a la distancia.

Esa dedicatoria, esos mensajes especiales de Viale tenían como objetivo darle apoyo a su mejor amiga. Hace una década, Césperes había sido diagnosticada con cáncer de mamá. En aquel entonces, ella se había mudado a Buenos Aires, tras separarse de su esposo. En en una nota, ella había dicho: “Ese año fue muy bisagra en mi vida”.

Y agregó, en aquella entrevista de 2017: “Yo asociaba al cáncer con la muerte. Es la primera vez que me animo a contar sobre el tema. Mis amigos y mi círculo cercano tenían prohibido hablar sobre esto, los tenía amenazados. No me interesaba que nadie lo supiera, hasta tenía miedo de contarlo”.

Durante todo estos años, los partes médicos siempre indicaban que había recurrencia del cáncer. Pero ella nunca se rindió. Con su forma de ser y con energía, afrontaba cada tratamiento como si fuera el primero. Repleta de esperanza.

En sus últimos posteos en las redes sociales, Césperes agradeció el apoyo que de su familia y de Luis, su actual novio. El 9 de abril, la uruguaya compartió una foto donde se los veía de espaldas y tomados de la mano. Ella sobre una silla de ruedas, él caminando a su lado. Una imagen que sintetizaba lo que era su relación.

A esa foto, Victoria le agregó la frase “Girando juntos, amor. Se fue la cuarta, ¡se fue! Te amo, Luis”. En diciembre, también le había dedicado otro posteo a Luis: “Quiero compartir la felicidad que tengo de habernos encontrado en la vida, Luis. Juntos, caminando, aprendiendo, riendo, llorando, amándonos. Gracias por tu corazón y tu amor. Hace unos días fue tu cumple y lo comparto en redes, que no tenés, para decirles lo afortunada que soy de ser amada por vos y amar así. Te amo, Luis. Viva la vida. Viva el amor. Gracias”.

Su último gran trabajo en la televisión de Argentina fue en el Marginal, donde interpretó a la secretaria del director de la prisión, creado por Gerardo Romano. En una nota dijo: “Fue increíble poder trabajar con monstruos de la actuación como Romano o Claudio Rissi. Muchas veces sucedía que Romano me proponía improvisaciones en el momento, y fue un desafío para mí poder seguir el ritmo de tipos que tienen años de televisión arriba. La pasé increíble en todas las jornadas de trabajo”.

El año pasado se estrenó Sentadas en el umbral, película que protagonizó junto a Soledad García. Ahí demostró toda su calidad como artista y su experiencia en TV y teatro. Hoy el mundo artístico la despide.

Desde su cuenta de Twitter, Nacho Viale escribió: “Chau amiguita linda! Un angelito sonriente nos cuida”. A esa frase, le sumó una foto en donde están el nieto de Mirtha con Césperes. Por el momento, Juanita no hizo público ningún mensaje para su amiga.

En tanto, la Asociación Argentina de Actores publicó: “Con gran tristeza despedimos a la actriz Victoria Césperes. Desarrolló una amplia labor en Argentina y en Uruguay, su país natal. Se destacó en teatro, cine y televisión. Estaba afiliada a nuestro sindicato desde 2012. Acompañamos en el dolor a sus familiares y amistades”.

En tanto, el actor uruguayo Robert Moré la despidió en Twitter con el siguiente mensaje: “Un pedazo de alma que se va. Chau, vico, gracias por tu luz, tu energía, tu amistad de oro”.