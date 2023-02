Quién es Aitana, la cantante española con la que Sebastián Yatra engañó a Tini Stoessel

Sebastian Yatra y Aitana se conocieron cuando la cantante participaba de Operación Triunfo España durante el 2017. En ese entonces, los rumores de romance comenzaron a crearse ya que en una presentación de un tema propio, en el cual estaban los participantes del reality en el escenario, el cantante se acercó a ella e interactuó con miradas y gestos románticos.

Desde ese momento, ambos comenzaron a vincularse “amistosamente”, y se mostraban cantando juntos en autos, saliendo a comer y paseando por todo el país de donde es oriunda la joven de 23 años. En aquel tiempo, se comentaba que Aitana estaba enamorada de él, y que si bien el cantante no quería mantener una relación formal, estaban juntos.

Llegó el 2019 y Sebastián se puso de novio con Tini Stoessel, relación que duró un año. Pocos meses después de que esto se conociera, Aitana lanzó su hit “Vas a quedarte”, la cuál estaría dedicada al ganador del Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino 2022. Cabe destacar que recientemente se conoció que “Cristina” el tema que escribió Yatra y que habla de un amor imposible por cuestiones de distancias, estaba dedicado a ella. Sin embargo, en ese mismo año, la española comenzó a salir con el actor Miguel Bernardeu.

Sin bien en ese entonces su amistad parecía haber terminado abruptamente, y de manera extraña, el 2022 todo resurgió. Cuando la joven finalizó su vínculo con el actor de Élite, se conoció la verdad. Aparentemente, desde el 2020, Aitana le habría sido infiel a su novio con Yatra, quién decidió finalizar su vínculo con Tini por ese mismo motivo.

Actualmente, se los ve a ambos nuevamente paseando juntos, de la mano y dándose abrazos. Si bien los protagonistas de ésta historia no dieron declaraciones al respecto, solo se mostraron acompañándose en las redes sociales y en distintos eventos, se descubrió que Sebastián compró una casa en Madrid, con motivos de estar cerca de la cantante. Esto sería beneficioso para ambos, ya que no tendrían excusas para no estar juntos.

De hecho, en la primera semana de febrero, con motivo de la entrega de los premios Grammy, Yatra y Aitana estuvieron alojados juntos en la vivienda que el colombiano ocupa cuando necesita pasar un cierto tiempo en Los Ángeles, lugar al que concurre a menudo.

Por su parte, los medios españoles revelaron que uno de los motivos que causó la reparación entre Stoessel y Yatra, fue justamente que la cantante se diera cuenta que su novio estaba enamorado de otra mujer. Además, contaron que la familia del ex novio de Aitana, que es muy reconocida en España, estaría odiada con la cantante por su traición al actor. Los mismos aseguraron que le fue infiel durante dos años, y que luego de tantas idas y vueltas, hoy están juntos.