Quién es Ceferino Reato: el panelista de GH defensor de Videla, machirulo y antiperonista

Desde hace unos meses, Ceferino Reato conoció las mieles de la popularidad. A los 61 años, después de décadas de trabajo en diversos medios gráficos y de varios libros publicados, fue convocado al panel del debate de Gran Hermano. Sin dudas, el plan inicial de la producción del reality fue que ocupara el rol que alguna vez supo tener Jorge Dorio, el poeta, filósofo y periodista que estuvo en las ediciones anteriores y supo dejar una huella con su impronta.

Pero a Reato le falta carisma, verba, gracia, alto vuelo intelectual y, sobre todo, imparcialidad con los participantes. Además, le sobran tanto antiperonismo como machismo. Y eso se ve en cada una de sus intervenciones, en las cuales, deja en evidencia su obsesión y se dedica a destilar frases de odio contra Romina Uhrig, la ex diputada que se encuentra dentro de la casa y que sufre la indignación, las fake news y la campaña en su contra por parte de Reato.

De hecho, dentro del programa, sus insólitas frases para atacar a Romina como participante sólo por haber formado parte del Frente de Todos, hizo que Reato tenga duros enfrentamientos contra Laura Ubfal, Nancy Pazos, Sol Pérez, La China Ansa y, por momentos, Gastón Trezeguet. La única que suele coincidir con Ceferino es, por supuesto, Analía Franchín. Era de esperarse.

En las últimas emisiones, cuando Romina quedó entre los últimos cuatro participantes, Reato lanzó frases en su contra que poco tienen que ver con el juego. "Romina puede ganar. Tiene a Festa a favor”; "No sé si vale la pena estar encerrado tanto tiempo sin ver a tus hijas"; "Romina se metió a la casa por política"; y “Festa puede hacerla ganar a Romina con compra de votos, bolsones y haciendo política a su favor”. De análisis de juego, nada.

Pero más allá de su antiperonismo rabioso, el mismo que supo ostentar en Intratables durante el gobierno de Mauricio Macri, al que nunca denunció por nada a pesar de su pésimo Gobierno, Reato tiene un historial de negacionismo sobre la última dictadura militar. De hecho, tanto sus artículos periodísticos -como cada uno de sus libros- dejan en evidencia su ideología, defensora de la Teoría de los Dos Demonios y que se opone al Terrorismo de Estado que acabó con la vida de 30 mil personas y que dejó a miles de bebés entregados a apropiadores.

“El día que Videla no se animó a desobedecer a la Corte”; “Una esperanza de justicia para las víctimas y los familiares del atentado montonero al comedor policial”; “Por qué ni los radicales ni el PRO cuestionan el relato K sobre las guerrillas”; “Videla, el sangriento dictador que era un hombre demasiado común”; y “Polémica iniciativa. De la revolución a una pensión de por vida”; entre muchos otros artículos publicados en Infobae y La Nación.

En tanto, sobre sus libros también puede leerse títulos como Operación Traviata: ¿Quién mató a Rucci? La verdadera historia; Operación Primicia: El ataque de Montoneros que provocó el Golpe de 1976; Los 70, la década que siempre vuelve; Masacre en el comedor; y Disposición final, la dictadura por dentro y la confesión de Videla sobre los desaparecidos, sin dudas, el más polémico de todas sus publicaciones.

Y es que en ese libro, Reato detalla sus diversos encuentros y entrevistas con el dictador Jorge Rafael Videla cuando se encontraba preso en Campo de Mayo, entre 2011 y 2012. El inicio de la obra de Reato comienza con un duro descargo contra el resto de los periodistas argentinos que nunca fueron a realizarle un reportaje a Videla.

El título de ese libro no es al azar. El propio Videla utilizó esa frase durante el reportaje: “La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”.

Así el dictador confirmó lo que los representantes de Derechos Humanos sospechaban desde hacía muchos años. Mientras Videla seguía preso en la celda 5 de la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo; en Tucumán, un sobreviviente le llevó a la justicia un listado de 293 personas que habían sido secuestrados entre 1976 y 1978. Junto a 195 nombres, había dos letras “DF”, es decir “Disposición Final”.En tanto, sobre los desaparecidos, le dijo a Reato: “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”.

Tras esa publicación, Reato no sólo fue criticado por darle voz al dictador sino por el tono “amigable” en el que lo hizo. Pero a partir de ahí, el actual panelista de Gran Hermano comenzó a hacer declaraciones cada vez más polémicas: “No me gusta hacer presuciones, ni proyecciones. Para mí los desaparecidos son los que figuran en el último documento del Estado dado a publicidad, que es el informe Nunca más, publicado en 2006. Allí los detenidos desaparecidos son 6415. Figuran, además, 743 víctimas de ‘ejecución sumaria’. Es decir, al voleo, 7 mil, 8 mil o 30 mil me parece una desmesura”.

El actual integrante de Revista Fortuna entendió que debe generar conflictos desde su paso en Intratables y ahora busca la polémica en todo momento. Desde sus redes o en un estudio televisivo es el representante de parte de la sociedad más reaccionaria y recalcitrante de la sociedad. Un simple recorrido por sus redes y por su historial lo deja en evidencia. Lo llamativo es por qué motivo la producción del programa más visto de la televisión convocó a un personaje que niega el terrorismo de Estado y que ostenta su rol de machirulo con ciertas participantes y panelistas. Un punto de rating no vale tanto.