Quién es Eugenia Loprevittola, la otra joven que asegura también ser hija de Diego Maradona

En marzo del año pasado, Matías Morla, había revelado que Diego Armando Maradona tenía tres hijos no reconocidos en Cuba. “Los va a reconocer”, aseguró en aquel entonces el abogado. Sus nombres son Joana, Lu y Javielito, hijos de dos madres distintas. Los jóvenes ya habían iniciado los trámites de filiación y solo restaba que Diego se sometiera a los estudios genéticos, algo que nunca ocurrió.

Estos tres casos se habían sumado al de Santiago Lara, el joven oriundo de La Plata e hincha precisamente de Gimnasia, y Magali Gil, la joven de 25 años que inició el juicio por filiación en abril de este año y que se vio frustradas por la muerte del Diez. Pero en las últimas horas, apareció una nueva joven que dice ser hijo del Diez: se trata de Eugenia Loprevittola, también de La Plata y de 25 años.

El encargado de dar a conocer sobre la existencia de esta nueva presunta heredera de Diego fue Luis Ventura, quien reveló que el difunto ex futbolista sabía de la existencia de su chica, incluso mientras fue el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata compartió momentos con ella. Según contó, Eugenia había sido puesta en adopción cuando nació y volvió a encontrarse años más tarde con su madre biológica.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue ella la que le contó que tuvo un amorío con Maradona y que fruto de ese vínculo habría nacido ella, una historia similar a la de Magalí Gil. Cabe recordar que la joven madre de Ainhoa y Tiziano también había tenido un breve contacto con el difunto DT: “Diego lo sabía y tuvo contacto con ella, ella tuvo reuniones con Morla. Estaba todo bien y Diego iba a hacerse el cotejamiento de ADN con ella para ver si era o no”, había adelantado semanas atrás Ángel de Brito.

Según explicó Ventura, la supuesta nueva hija de Diego sólo busca ser reconocida. "No tiene demasiadas inquietudes más que ser reconocida. No quiere herencia, quiere saber su identidad y saber de qué murió su padre. Ella cuenta que se le acercó a Diego y se lo dijo", concluyó. Eugenia Loprevittola se suma a los casos de Lara y Gil, quienes por estos días intentan lograr que la justicia autorice las pruebas de ADN que comprueben, o no, si son hijos del Diez.

Magali nació en diciembre de 1995, vive en Villa del Parque, tiene dos hijos y fue adoptada de bebé. Su madre apenas nació la dio en adopción. Según cuenta, tiene una vida feliz y no necesita nada económicamente. Está casada, tiene trabajo y solo busca saber quién realmente es. Fue su mamá biológica quien la llamó para revelarle que Maradona era su papá, razón por la cual intentó acercarse a Diego para pedirle el reconocimiento, sin judicializarlo.

De esta manera, logró hablar con Morla y según él, Diego estaba dispuesto a hacerse el ADN y sabía perfecta la historia de su madre. Admitió haber estado con esa mujer y le pareció razonable ese pedido. Su mamá biológica había conocido a Maradona cuando Diego era el técnico de Racing, en 1995.

Por otra parte, Santiago Lara es hijo de Natalia Garat, quien murió en 2005, a los 23 años, a causa de un cáncer de pulmón. En su lecho de enferma le pidió a Marcelo Fabián Lara que se hiciera cargo de su pequeño hijo y le dio una noticia impactante: el padre del chico era Diego. Para sacarse la duda, Santiago hizo formal la denuncia de filiación contra el difunto técnico del Lobo el año pasado. "Me enteré con 13 años"m había contado.

Y agregó: "Me crié con mi familia, parte de Marcelo Lara, familia Lara, durante 13 años. Cuando fui a comprar el diario a mi abuela, que fui a hacer los mandados, como siempre, vi mi cara en una revista…. Supuesto hijo platense, Santiago Lara. Fui corriendo a mi casa, le pregunté primero a mi abuela porque como te digo, estaba en shock. Mi abuela se enojó, llamó a mi papá y mi viejo con mi abogada de ese momento me contó cómo pasó, cómo mi vieja lo conoció".

Benítez y Cortes, abogados de Santiago, revelaron días atrás que Garat, su madre, mantuvo un romance con Maradona de entre 3 y 5 años. "Ella era modelo y se la presentó Carlos Ferro Viera; viajó muchísimo a Cuba, lo veía mucho ahí. Fue una relación estable, no un touch and go. De ahí nació Santiaguito, y minutos antes de morir de un cáncer terminal, se lo comentó al padre (de crianza) de Santiago, 'Mirá, él es hijo de Diego'…", detallaron.

También existiría otro supuesto hijo cubano de Maradona, de nombre Harold, el cual no inició ninguna demanda aún y poco se sabe de él. Según detalló Morla, a este último lo conoció a través de Javielito y, al parecer, tendría los mismos rasgos que Diego Junior, había manifestado el abogado el año pasado. De esta manera, el número de herederos de Diego podría aumentar con la aparición de Eugenia. A los reconocidos por el Diez, Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, se podrían sumar Joana, Lu, Javielito, Harold, Santiago Lara, Magali Gil y Eugenia Loprevittola ¿Seguirán apareciendo más hijos extramatrimoniales del ex capitán de la Selección Argentina?