Quién es Jazmín, la mujer que Diego Maradona intentó conquistar poco antes de morir

“Él quería ser feliz y quería conocer a una chica y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir”, reveló Verónica Ojeda, en el documental sobre la muerte de Diego Armando Maradona, que realizó Infobae. La impactante declaración no sólo demostraba que el 10 pretendía recuperar su salud, sino que estaba cautivado por una empresaria que llegó a su vida de pura casualidad. Más allá de los dolores físicos, de la lucha contra las adicciones, Diego quería estar bien para volver a enamorarse.

Pero, ¿quién es la mujer que Maradona quería conquistar? ¿Y cómo la conoció? Ella se llama Jazmín Garbini, es decoradora de interiores, trabajó con celebridades como la China Suárez, Lali Espósito y Marley, y se cruzó con el astro mundial en septiembre de 2020, cuando le vendió unos sillones y se los llevó a la casa de Brandsen, con el fin de saludarlo. “Nos recibió bárbaro, se sentó y se fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete perros y él tenía un cachorrito”, explicó Garbini, en una entrevista con LAM.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En realidad, el contacto lo había iniciado la propia Jazmín a través de Instagram: “Una vez subieron un posteo a la cuenta de Maradona sentado en un sillón. Yo le contesté: ‘Diego tenés que tener un sillón Jazmín´. Me contactaron para decirme que Verónica (Ojeda) vio mi posteo y que necesitaban una butaca”. Aunque Maradona no la recordaba, ya se habían cruzado una vez. Es que Garbini había sido la encargada de realizar los sillones del programa La Noche del 10, que se emitió en El Trece, en 2005.

Lo cierto es que Maradona quedó encantando con Jazmín. Y ella se dio cuenta casi al instante que Diego pretendía invitarla a salir. “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en el que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”, admitió la empresaria, que recibió un ramo de rosas pocos días después de conocerlo.

Según allegados al 10, Maradona habló de ella hasta días antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020. Vanesa Morla le contó a Jazmín que Maradona le había dicho: “Esa chica es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina”. Además, la hermana del abogado Matías Morla le aseguró, al otro día de visitarlo en su casa: “Ayer Diego estuvo todo el día preguntado por vos... Estaba flechado con vos”. Según Vanesa, ella fue la última mujer en la que Maradona pensó sobre el final de su vida.

Lo que Diego no sabía era que Garbini está casada. De hecho, su esposa bromeaba con ella: “Cada vez que me mandaba un mensaje, mi marido me decía: ‘¡Te levantaste a Maradona´. La verdad es que siempre lo traté con mucho respeto y nos divertíamos mucho. Me dolió mucho lo que le pasó”.