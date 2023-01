Quién es Keita "La Maravilla" Baldé, el futbolista senegalés con el que Wanda habría engañado a Icardi

Desde hace 24 horas, y con ninguna prueba, varios periodistas aseguraron que Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi, a pesar de que ella ha dicho que se separaron hace un tiempo y ella vive en Argentina y él en Turquía. Ahora el tercero en discordia sería el delantero nacido España pero jugador de la Selección de Senegal, Keita Baldé.

Supuestamente, el delantero del Galatasaray habría descubierto todo en las cámaras de seguridad de su vivienda de París, por los gastos en la tarjeta de crédito de su esposa y por un viaje a Dubai que Wanda estaría compartiendo con Baldé. Un periodista llamado Jordi Martin aseguró sobre el supuesto encuentro: “Están alojados en el Ja The Resort”.

Lo cierto es que esa no sería la primera vez que Mauro descubre la buena onda entre Wanda y Keita. De hecho, ya charlaban cuando Icardi era el capitán del Inter de Milán y el morocho era su compañero. “Keita una noche acudió al domicilio de Icardi y estuvo con ella. Él los descubrió por las cámaras de seguridad y ahí se produjo una discusión terrible”, afirmó Martin.

En ese sentido, y dolido por la infidelidad, el rumor dice que Icardi llamó a la bella Simona Guatieri, la esposa de Baldé y madre de sus dos hijos, que lleva ocho meses casada. “Por eso, Wanda Nara tomó un avión de inmediato y salió disparada a Dubai”, relató el periodista. Y afirmó que tenía previsto quedarse alojada en ese hotel hasta el 26 porque ese mismo día llegaría la esposa de Keita a Dubai. Ella no le creyó a Icardi.

Lo increíble es que Wanda y Keita publicaron fotos desde Dubai. Mientras ella dio a conocer una imagen en la que está con una máscara en su rostro durante un tratamiento, él entrenaba en ese país. Pero dieron más señales porque eligieron la misma frase para acompañar sus respectivas publicaciones. Mientras ella puso “siendo feliz”, él escribió “be happy”.

Para los despistados, Keita Baldé Diao, tal como reza su nombre completo, es un que nació el 8 de marzo de 1995 en Arbucias, España tiene nacionalidad española y senegalesa y se desempeña como delantero en el Spartak de Moscú. Le dicen “La Maravilla”, no solo por su calidad futbolística sino también por su físico. Y tiene 27 años.

Tras los rumores, Icardi lanzó en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de odio y en obvia referencia a la infidelidad: “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa… Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”.

Y por último, dijo sobre Simona, la mujer de Keita: “Seguís publicando fotos de cuando te casaste y él invita a Wanda a Dubai. Siento verte así publicando todo, con el corazón te lo digo”.