Quién es la amiga de Natalie Weber que, "drogada y borracha", intentó seducir a Mauro Zárate

Mauro Zárate y Natalie Weber no están atravesando por su mejor momento. Los dos se casaron en 2011 y siempre se mostraron muy unidos a pesar de los obstáculos que les fue poniendo la vida en el camino. Por ejemplo, la pareja no la pasó para nada bien cuando a ella le detectaron cáncer de mama, del cual afortunadamente pudo recuperarse tras hacer un tratamiento y operarse, o cuando recibieron amenazas de parte de hinchas de Vélez por el pase de Mauro a Boca.

Pero lo cierto es que a finales de octubre y comienzos de noviembre comenzó a correr con fuerza versiones que señalaban que Natalie y Mauro estaban atravesando una crisis de pareja. Esta información pasó totalmente desapercibida debido a que surgió en medio del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez, pero la panelista no dudó en confirmar en las últimas horas que los rumores de crisis son ciertos.

Las dudas empezaron cuando la modelo compartió a través de sus stories de Instagram una fuerte reflexión que alertó a sus seguidores. "Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio", dice la frase que subió en su cuenta. Después de eso, posteó solo una foto de sus hijos, Rocco y Mía, y volvió a encender las alarmas. "Ellos sonríen y te das cuenta de que tenés todo, que más no podés pedir", sostuvo.

Lo propio hizo el delantero, quien compartió la misma imagen que su mujer, en la que están sus hijos: "Mi todo". Sin embargo, lo que más llamó la atención, es que Weber dejó de seguir en Instagram a Mauro, algo que sí generó fuertes alarmas, las cuales estuvieron potenciadas por las reflexiones que la modelo publicó en las redes sociales y que muchos interpretaron como indirectas dedicadas al papá de sus hijos.

Pero si bien el futbolista despejó todo tipo de dudas al dedicarle un tierno mensaje a su mujer en medio de los rumores de crisis, lo que provocó que ella lo comenzara a seguir una vez más, la panelista compartió otro contundente mensaje que llamó la atención. "Uno conoce a su pareja en el adiós, a sus hermanos en la herencia, a sus amigos en la vejez, a sus amigos en las dificultades y a sí mismo en el error", remató.

La última foto que postearon juntos fue hace un mes, el 29 de septiembre, aunque esto puede deberse a que el futbolista está viviendo solo en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (Brasil), ya que en septiembre fue transferido al club América-MG luego de su paso por Boca y Natalie decidió quedarse con sus dos hijos en Buenos Aires y viajar a visitarlo. "No, no estamos separados. Pero tampoco estamos bien...", reveló.

La morocha estuvo como invitada en el ciclo Los Ángeles a la mañana y explicó que actualmente tiene "muchos frentes abiertos" con el futbolista que debe solucionar antes de hacer las paces con él. "Yo creo que los vamos arreglar. ¡Esperemos! Y si no los arreglamos, me vuelvo a sentar acá. El se fue en septiembre, los futbolistas son bastante intensos, yo reconozco que también, y bueno, hubo cosas que pasaron, sí", dijo.

Si bien remarcó que el distanciamiento entre ambos no se debió a ninguna una "infidelidad", aclaró: "No hubo infidelidad. Y si lo hizo la hizo muy bien porque no me enteré para nada". Pero Natalie sorprendió a todo el equipo de LAM al revelar que sufrió un intento de "icardeada" de parte de una íntima amiga suya. Al ser consultada si alguna famosa le había escrito a Mauro en este tiempo, la panelista disparó: "No, algo mucho peor".

Y agregó: “Una íntima amiga mía, en una fiesta, borracha y drogada, se le tiró. Le dijo: ‘Me gustas, me encanta tu sonrisa, ¿qué hacemos?’. Mauro se quedó duro y a ella la agarré del brazo y la llevé al baño. Primero pensé que estaba flasheando yo, porque primero negó todo, pero al día siguiente me lo confesó”. Según contó, se trataba de una persona muy cercana ya que dormía en su casa entre tres y cuatro veces por semana. "Era íntima, íntima amiga", señaló.

Según explicó, le pidió que abandonara su casa y, desde entonces, no volvió a saber nada de ella. “Le dije: ‘Te veo y te piso con el auto. No te acerques nunca más a mi casa’. Dormía en mi casa tres o cuatro veces por semana. Era íntima, íntima amiga. No la vi más, pero le deseo bastante lo peor”, sentención evitando dar el nombre de la protagonista en cuestión. Pero la identidad de la tercera en discordia no tardó en salir a la luz. Al ser consultado en las redes sociales, Ángel de Brito reveló que la "amiga" que intentó seducir a Mauro Zárate a espaldas de Natalie fue la ex Gran Hermano, Noelia Ríos, quien está volcada al mundo del fitness.