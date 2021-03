Quién es "La Chabona" Palacios, la nueva y extravagante clienta de Fernando Burlando

Años atrás, un fenómeno nacional involucró a San Pedro: María “La Chabona” Palacios saltó a la fama a raíz de un contundente descargo que realizó para defender a su familia, luego de un allanamiento que se había realizado en su casa de Benefactoras Sampedrinas 2870 en busca de Roberto Branto Ayala, acusado de asesinar al policía Nelson Lillo.

Su defensa, su descargo y su manera de declarar sorprendieron, cautivaron y conmovieron a miles de internautas. "Me están involucrando en un mambo que no tengo nada que ver. Dicen que me involucran por encubrimiento y yo no tengo nada que ver. Yo no le voy a dar refugio, me quemaron mi casa. Me esposaron porque me agarré re mal con las milicas", había contado la joven.

Aquel hecho había ocurrido en 2018: Ayala fue detenido finalmente en cercanías al Circuito Panorámico del Oeste. Estaba herido de bala, con un impacto en su abdomen y otro en un brazo, ninguno de gravedad. Cabe recordar que se trata de un delincuente de larga trayectoria: el 27 de abril de 1995, asaltó junto a otro ladrón reconvertido en secuestrador, Rodolfo El Ruso Lohrman, la sucursal Baradero del Banco Río.

En aquella oportunidad se habían llevado 500 mil pesos luego de tomar a 12 personas de rehenes. Entre1996 y 1997 logró escapar del penal de Devoto. Así empezó a alternar robos de bancos con secuestros. Años después, en 1999, fue identificado, junto a Norberto “Cajita” Fernández Villar, como autores intelectuales y materiales del asalto a una sucursal bancaria en Posadas, Misiones.

El 22 de noviembre de 2001, al El Zurdo lo detuvieron junto al hijo que tuvo con su primera mujer, Sergio Branto Ayala (21), por asaltar el Banco Francés de Belgrano y Ejército del Norte, al oeste de la ciudad de Tucumán. La banda de El Zurdo sorprendió al policía Cristian Villarreal cuando abría el banco y se llevó 22.000 pesos. Pero a las pocas horas los atraparon en Santiago del Estero. Y en 2018 asesinó al policía Nelson Lillo.

Pero la popularidad de María “La Chabona” Palacios no sólo creció a partir de que la involucraran, por error y falsamente, en aquel homicidio. La joven también fue protagonista de un fuerte ida y vuelta con otras mujeres de su barrio conocidas como La Cachorra, la China de Carrillo, la Noe y la Rosana. El llamativo intercambio de insultos y el léxico utilizado por todas ellas en aquel video que no tardó en hacerse viral volvieron a popularizar a La Chabona.

De hecho, luego de ser increpada por estas mujeres, Palacios se defendió y disparó: “Para vos, gila. ¿Qué te pensás? Pedazo de Drácula, cachorra de leche. ¿Qué te la das de cachorra vos? No sé, esos son los pibitos que recién nacen. ¿A vos sabés lo que te falta, minita? Te falta una banda a vos, lora. Te comiste una banda de leche. ¿Que la boqueás? Yo sé lo que soy, estilo propio, gila”.

Actualmente su nombre volvió a ser tendencia, sobre todo en Twitter a partir de un video que grabó con su flamante abogado, Fernando Burlando. “Para vos, gato. Para vos, gil, que dejaste tirado a mi hijo Junior. Mirá, gato, te re cabió. Mirá con quién estoy acá, con mi abogado, Burlando. ¿No vale nada?”, afirma La Chabona, con un nuevo look, junto al mediático letrado que solo atina a decir: “Bueno. Ahora a ponerse las pilas”.

A raíz de su popularidad, La Chabona Palacios fue invitada a comienzos de este año a participar de la canción "Patada en la cerveza", del dúo Los Varriletes. A su vez, en los últimos días la mediática compartió algunos adelantos de su material propio, titulado El Tóxico. “Porque vos, porque vos sos un loco. Vos sos el verdadero tóxico”, reza parte de su canción de la joven que tiene más de 200 mil seguidores en Instagram.