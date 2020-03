Quién es la ex con la que Harry habría tenido un affaire: la ruptura por culpa de Kate y la crisis con Meghan

Siguen las crisis en la Familia Real inglesa. El príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, atraviesan -de acuerdo a lo consignado por la prensa británica- una fuerte crisis matrimonial, después de que la duquesa se enterara de que su marido tuvo una "fiesta secreta" en Londres, cuando ella ya había regresado a Canadá junto a su pequeño hijo, Archie. ¿El motivo de la pelea? Si bien el hijo menor de Lady Di le había contado que se juntó "con amigos", omitió decirle que su ex novia, Chelsy Davy, también participó del encuentro. Los rumores del affaire que sacuden a los Sussex y quién es la ex modelo que casi se casa con el príncipe.

La relación entre los duques se complicó cuando el tabloide The Sun reveló que el príncipe se reencontró con su ex novia, días después del acto por el día de la Commonwealth que se celebró el pasado nueve de marzo en la abadía de Westminster. Meghan viajó especialmente a Inglaterra para acompañar a su marido y participar del evento, que además ofició como "despedida" de los duques. Sin embargo, la actriz abandonó el Reino Unido de inmediato, mientras que su marido prefirió quedarse unos días más.

"Los amigos de Harry decidieron sorprenderlo con una fiesta de despedida. Él estaba triste porque sabía que no regresaría por un largo tiempo a su país y le resultaba imposible poder ver a todos sus seres queridos en tan pocos días. El príncipe disfrutó de la sorpresa y le contó a su mujer, pero evitó mencionarle que dentro de la lista de invitados estaba su ex novia, Chelsy".

Si bien muchos de los viejos amigos del príncipe no titubearon a la hora de advertir el fuerte control que Meghan ejercía sobre Harry, lo cierto es que la desconfianza de Meghan no se extiende a todas las ex de su marido. "Meghan es una mujer súper fuerte y segura de sí misma, no está detrás de los movimientos de su marido. No le interesa si habla con sus ex novias, de hecho todas fueron invitadas a la boda. Pero siempre mantuvo a Chelsy en su radar", reconocen desde el entorno de la duquesa.

En efecto, Chelsy fue uno de los grandes amores del hijo de Lady Di. Fue su relación más larga: salieron siete años y se especuló con que el príncipe le había llegado a proponer casamiento, semanas antes de que su propio hermano, el príncipe William, diera el "sí" con Kate Middleton. Corría el año 2011. Por ese entonces, Harry llevaba algunos meses separado de su novia. "William y Kate le preguntaron si tenían que invitarla a su casamiento y Harry les dijo que sí. Apostaba a la reconciliación", reconocieron en su momento amigos de los príncipes.

Era participar de la fastuosa ceremonia que tuvo lugar el 29 de abril en la Abadía de Westminster tuvo en Chelsy el efecto contrario al que esperaba el príncipe. "Ver la enormidad y la pompa de la boda de los duques de Cambridge convenció a Chelsy de que ella y Harry habían hecho bien en separarse. Aunque tenían mucho en común, vio claro que lo suyo nunca podría haber funcionado, debido a que provenían de mundos tan diferentes. Además, ella valoraba y resguardaba mucho su privacidad".

Chelsy creció lejos de Inglaterra, de la Familia Real y del protocolo. Hija del poderoso terrateniente sudafricano Charles Davy -es propietario de más de 300 mil hectáreas-, nació en Zimbabue y creció en la estancia familiar Lemco Safari. El secundario lo hizo en el Cheltenham College y luego en el exclusivo Stowe School de Buckinghamshire, en donde conoció al hijo menor de Lady Di en 2004.

"Compartían su espíritu rebelde y descontracturado. Harry se divertía mucho con ella. Encontró una compañera, era su alma gemela. Estaba absolutamente enamorado de ella y perdió el control cuando Chelsy decidió separarse. Tenían muchas cosas en común y él llegó a proponerle casamiento. Quedó devastado cuando lo dejó, sin rumbo".

Chelsy y Harry salieron hasta mayo del 2010. En ese momento, fue la propia Kate quien lo consoló. "Harry y Kate eran muy unidos, él la consideraba como la hermana que nunca tuvo. Se apoyó mucho en ella cuando Chelsy lo dejó. Ella le explicó que era muy difícil el rol que ocupan las 'mujeres de' dentro de la Familia Real y se puso como ejemplo. Le contó cómo sufrió durante su noviazgo con William y lo difícil que le resultó perder su anonimato y convertirse en un objeto de debate a nivel nacional".

El reencuentro en Londres llega en medio de otros rumores de crisis que enfrentan Meghan y Harry. El diagnóstico positivo de Coronavirus del príncipe Carlos habría generado el primer cimbronazo marital. "El príncipe lo llamó a Harry para contarle que era positivo. Fue uno de los primeros en enterarse. Quedó absolutamente devastado. Está preocupado por la salud de su padre, que además tiene 71 años. Intentó comunicarse con su hermano, el príncipe William, pero no obtuvo respuesta".

"Cuando se enteró de la enfermedad de su padre, Harry le planteó a su mujer la idea de instalarse juntos en el Reino Unido por un tiempo para acompañarlo. Meghan no quiso saber nada. Para ella fue muy difícil lograr abandonar Inglaterra y no quiere bajo ningún punto de vista regresar; mucho menos con su hijo, Archie", sostienen. A la necesidad de estar junto a su padre se sumó en las últimas horas el pedido de la Reina, quien se comunicó con su nieto para que la ayude con los actos oficiales, dado que tanto ella como su marido permanecen en cuarentena por su edad.

"La Reina le pidió a Harry que retomara algunas actividades, para aliviar la cargada agenda que heredaron William y Kate. Para Meghan, regresar a la Corona significa dar cuatro pasos atrás e implicaría tener que postergar todos sus proyectos laborales. Le advirtió a su marido que no estaba dispuesta a hacerlo. En especial, después del frío trato que recibió por parte de su cuñado en el último acto oficial del que participaron".

En las últimas horas, desde el entorno de Chelsy salieron a desmentir el reencuentro con Harry. Lo mismo hicieron los amigos del príncipe. "Son sólo amigos. Chelsy rehizo su vida. No estuvieron juntos. Se trató de una reunión íntima para despedirlo a Harry antes de que regresara a Canadá. No pasó nada entre ellos. Son amigos desde hace años, incluso fue invitada a la boda". Lo que pocos recuerdan es que durante la ceremonia, las cámaras de televisión captaron a Chelsy llorando en la iglesia.

