Quién es la nueva novia argentina de Luis Miguel que está instalada en Acapulco con el cantante

El domingo se estrenó el último capítulo de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, lo que dejó varios interrogantes abiertos respecto a la vida del cantante, los cuales seguramente serán resueltos en la tercera y última entrega.

En medio de este contexto donde el artista volvió a estar en boca de todos, surgieron nuevos rumores acerca de la mujer con la que Luismi estaría saliendo hace ya algunos meses.

Su nombre es Mercedes Villador, y según ella mismo indica en sus redes sociales, es una modelo argentina y licenciada en nutrición que actualmente vive en México.

Aunque esta misionera no es tan conocida en el país, lo cierto es que es una modelo de renombre en el exterior, donde hizo la mayor parte de su carrera.

Aunque hasta ahora ella ni el cantante hablaron públicamente de este vínculo, parece que salen desde finales de 2020, cuando ella empezó a compartir en sus redes sociales imágenes en Acapulco.

Además de mostrarse en la playa, también subió una foto junto a un enorme ramo de rosas, entre otras imágenes que para los fanáticos de El Sol indicaban que estaba en compañía del cantante.

Las primeras fotografías que dejaron algunas señales fueron compartidas en diciembre, y parece que desde entonces Villador permanece en Acapulco, donde Luis Miguel pasa la pandemia.

Consultada sobre este vínculo, Lucía Miranda, viuda del manager del cantante, Hugo López, admitió en una entrevista para C5N que el romance existe y sigue por buen camino.

"Sigue con esta novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien porque por ahí puede cambiar. Es una modelo argentina, de Misiones. No es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie", dijo Miranda y agregó que no sabe cómo ni cuándo se conocieron pero sí sostuvo que el Sol de México está "en una relación con Mercedes", quien es "muy linda, flaca y hermosa".

"Está contento, cuidándose mucho. Él es muy aprehensivo, se cuida mucho, no sale, está bien", cerró.

La última relación que se le conoció al artista mexicano fue la de la bailarina estadounidense Mollie Hannah Gould, con quien se lo vio en más de una oportunidad.

Durante su agitada vida, Luis Miguel ha tenido numerosos romances, no todos públicos, aunque algunos de ellos fueron más trascendentales.

En primer lugar estuvo en pareja con la cantante Stephanie Salas, con quien tuvo su primera hija Michelle Salas. Luego salió con la famosa Aracely Arámbula con quien tiene dos hijos menores de edad.