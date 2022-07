Quién es Martina, la novia de Iván Noble que habría dinamitado la relación de María Fernanda Callejón

Ya pasaron varias semanas desde que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto pusieron punto final a sus 11 años de relación. "En estos momentos, estoy muy triste, pero sabiendo que todo va a sanar. Me caí tantas veces y volví a renacer que esta no será la excepción. Giovanna, mi vida entera y mi felicidad para siempre”, había escrito la actriz. Pero casi a la par, comenzaron los rumores de que el músico tendría una “relación con una persona que lo está esperando hace un montón" y que estarían muy "enamorados". "Él blanqueó la separación hace tres meses aunque María Fernanda lo había negado", habían confirmado en canal Trece.

Además, señalaron que Ricky mantendría "una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M”. “Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él, que hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, que es mi hija, ahí soy una leona", había manifestado la actriz en diálogo con LAM.

Además, Callejón advirtió: "Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”. Lo cierto es que Karina Iavícoli, la encargada de hace públicos dichos chats, dio más detalles de la joven que habría conquistado a Diotto: “La persona con la que Ricky Diotto se escribía, se escribe, con la que mantendría, mantiene una relación se llama Martina. Es una chica de Tandil, pero vive en Capital Federal".

La panelista explicó que la joven tiene "un showroom de ropa y accesorios” y que estaría en pareja de un reconocido músico. “El punto es que ella está en pareja hace bastantes años con un músico muy reconocido, no sé si él está al tanto de que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto. Es la pareja de Iván Noble, tienen una relación que van, vienen, él le lleva unos años y por lo que yo sé, ellos siguen saliendo", remarcó la panelista.

Semanas atrás, la propia Iavícoli había contado: "Entiendo que la separación es dolorosa y que se quiere, pero el conflicto es el tema de la casa. Ninguno de los dos se quieren ir y hay una niña en medio. Esta persona lo está esperando hace un montón porque están enamorados, pero sale con un mega ultra famoso. Cuando él arregle esta situación, nos vamos a enterar porque quedará soltero".

Además, había dado a conocer que Diotto se negaba a abandonar la casa familiar porque consideraba que le pertenecía solo a él. "No hicimos leña del árbol caído. En su momento sabíamos muchas cosas, las mismas que sabemos ahora. Él tendría algunos encuentros con alguna persona, con la que cruza mensajes y le cuenta esto que estoy afirmando: ´No me voy a ir de mi casa porque es mía´. La información que yo tengo dice que él no se movería de la casa porque es de él", detalló.

Y como si esto fuera poco, compartió algunos de los mensajes que el músico intercambió con su nuevo "amor" y en donde afirmaba que estaba separado de Callejón desde hace "años". De hecho en esos chats se puede leer como Ricky le cuenta a Martina cómo es su actual relación con la actriz. "Funcionamos como ´familia´, pero la verdad es que cero juntos desde hace años. Mi hija nos ve juntos y ella es feliz así. Vivo con ella (por Callejón), pero cada uno hace su historia".

Y sostiene: "Es mi casa y no me voy a ir. ¡Dormimos en cuartos separados". Para despejar todo tipo de dudas en medio de las versiones de infidelidad, la propia Callejón subió algunos videos con la pequeña Giovanna, donde muestra cómo ayudó al músico en la mudanza a su nueva casa, para demostrar a los ojos de los curiosos que las cosas no terminaron de la peor manera. “Y acá estamos. En el nuevo departamento de papi", manifestó la actriz.

Por eso, la panelista se tomó unos segundos para dedicarle un mensaje a Callejón en medio de la rispidez que se formó entre ambas a causa de la información que fue danto por la pantalla de canal Trece. “No hay que enojarse con el mensajero, es información. Me llegó el fin de semana y hoy doy la cara, pero no es para arruinar a Callejón ni a Iván Noble. Resuélvanlo entre ustedes, es un programa de espectáculos y se habla de los famosos”, cerró.