"¿Quién es más celoso?": el inesperado reto viral que compartieron Cabré y La China

El martes fue el cumpleaños de Rufina, la hija de Eugenia "La China" Suárez y Nicolás Cabré, y ambos actores se juntaron para celebrarlo. Y como frutilla del postre. lo compartieron a través de sus redes sociales con un inesperado y divertido video que llamó la atención de sus seguidores. "¿Alguien me pueda explicar cómo es que ya pasaron 10 años?”, escribió el actor en el comienzo del texto que le dedicó a su hija.

El también director teatral compartió tres bellas postales junto a Rufina y le deseó un "feliz cumple" junto a un muy conmovedor mensaje: “Cuánto te amo, cuánto deseo que seas feliz, que se cumplan tus sueños, que sonrías, que juegues, bailes, saltes... que hagas todo lo que quieras. No cambies nunca, que sos la mejor y más buena personita que conozco. Seguí iluminándonos con tu sonrisa. Y gracias por enseñarme a tratar de ser mejor siempre. Te amo, hija mía. ¡Te amo!".

Lo cierto es que tanto La China como Cabré dejaron en claro que, a pesar de haberse separado hace varios años, mantienen una muy buena relación. Ambos lograron dirimir aquellos problemas que surgieron cuando eran pareja, para así mantener un buen vínculo como padres de Rufina. Sin ir más lejos, a través de TikTok, la China subió un divertido desafío viral sobre parejas que hizo junto al actor.

Allí, cada uno tuvo que señalarse a sí mismos o uno al otro de acuerdo a la consigna y a lo que consideren sobre su experiencia. Mientras miraban a cámara, casi tentados de la risa, arrancó la primera pregunta del video: “¿Quién es menos sentimental?”. No hubo coincidencia en su respuesta, ambos se señalaron mutuamente, dando a entender que para ellos el menos sentimental era el otro. Incluso, La China se sorprendió ante la reacción del padre de su hija.

“¿Quién es más celoso?”, preguntó la voz del video y ahí, los papás de Rufina coincidieron en que el celoso era Cabré. De hecho, el actor lo reconoció asintiendo con su cabeza. “¿Quién hace gracia con solo respirar?”, fue otra de las preguntas. Casi como si para ellos fuera obvio, volvieron a estar de acuerdo: era La China. Por caso, ella se apuntó con sus dos manos, y él, entre risas, hizo lo propio, riéndose de la situación.

“Mi ex haciendo TikTok no tiene desperdicio”, fue lo que escribió la China junto al divertido que no tardó en hacerse viral y cosechar una enorme cantidad de "likes". Los seguidores de la cantante no dudaron en comentar que “sería hermoso que volvieran”. Luego de la publicaciones siguieron divirtiéndose con el mismo tipo de video, pero esta vez con sus hijas.

En un momento la voz preguntó: "¿Quién volvería con su ex?" De inmediato ,Cabré señaló a su hija Rufina y la China hizo lo mismo, pero con su otra hija. Los actores se conocieron mientras compartían elenco en la segunda temporada de Los Únicos. Fue una relación que comenzó con muchas turbulencias mediáticas, porque se dio al mismo tiempo que Cabré se estaba separando de Eugenia Tobal. Al pasar unos meses, La China anunciaba que estaba embarazada. El 18 de julio de 2013, Rufina llegó al mundo. Sorpresivamente, unos meses después sus padres anunciaron su separación. “Terminamos en buenos términos”, aseguraban en aquel momento, y con el tiempo demostraron que era cierto.