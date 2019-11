Quién es Melina Carballo, la modelo uruguaya que estuvo en Punta del Este con Federico Bal

Luego de haberse separado de Bianca Iovenitti, Federico Bal fue visto este fin de semana muy cerca de una modelo uruguaya, debido a que viajó al país vecino para hacer una presencia en un boliche. Aunque ninguno de los dos intentó ocultar que estuvieron juntos, el actor contó públicamente que conoció a la joven en las últimas horas, y que aprovechó el domingo, ante de volver, para pasar tiempo con ella.

Las primeras sospechas comenzaron a aparecer después de que Melina Carballo compartiera un video en su Instagram, en el que se la puede ver mientras canta en un auto con Bal. "Con @balfederico nos lanzamos como cantantes con este videito les confesamos nuestro don", escribió la conductora, y así rápidamente la publicación sumó muchos likes y comentarios.

Aunque el hijo de Carmen Barbieri no subió a sus redes una foto junto a su nueva conquista, sí compartió una imagen de él mientras tomaba un trago en una de las playas más conocidas de Punta del Este. "Vine a Montevideo por un día, pero me quede todo el finde. Porque los planes que no programas, son los que mejores anécdotas dejan", escribió, a lo que la propia Carballo le comentó que estaba "100% de acuerdo".

Ante la publicación de estas imágenes, más algunas fotos que ambos subieron a sus historias, la dudas de los fanáticos empezaron a aparecer, y se incrementaron cuando el medio uruguayo, Farandula Show, hizo públicos algunos videos de la pareja mientras cenaban en el hotel Enjoy de Punta de Este.

A pesar de que el lunes a la mañana Bal tenía que estar en Buenos Aires por sus compromisos laborales, sí se animó a quedarse todo el domingo, día en que él mismo reveló que compartieron un auto junto a la modelo, y que se fueron de paseo desde Montevideo hasta Punta del Este.

Una vez de vuelta, el participante del Bailando por un Sueño fue consultado por el propio Marcelo Tinelli, quien le preguntó qué había pasado el fin de semana con Carballo. "Conocí a una chica muy bonita. Es amiga de un productor local que me llevó a una boliche a una fiesta. Me tomé el domingo para conocerla. Volvía en el buque de la mañana, y me quedé para estar con ella. Lo ameritaba", reveló con un poco de vergüenza Bal.

Según él, conoció a la joven en una fiesta dentro de un boliche, y como la pasaron tan bien juntos, decidió cambiar el pasaje que tenía para volver hacia Buenos Aires, y se quedó todo el domingo con Melina para conocerla un poco más.

Además, el actor rebeló que apenas llegó del viaje, comenzó a recibir mensajes de Melina, porque en los medios uruguayos ya se habían filtrado videos de los dos juntos y ella no sabía qué responder al respecto.

Melina Carballo además de ser modelo, es conductora y fue elegida como miss universo en representación de Uruguay. La joven de 23 años es oriunda de Salto, Uruguay, y se mudó a Montevideo en busca de lograr el sueño de convertirse en una reconocida modelo.

Recientemente, en una entrevista con el medio El País de Uruguay, Carballo contó que de más chica sufrió principio de anorexia pero que, afortunadamente, encontró ayuda y pudo superar la enfermedad. A pesar de este obstáculo, en los últimos años la conductora, que llegó a estar frente a un programa de la pantalla chica uruguaya, viajó por el mundo para competir como modelo, e incluso en 2018 fue a China para representar a su país en el certamen de belleza Miss Mundo.

Además de triunfar como modelo y en la TV con el programa Influencers Music, Melina Carballo tiene más de 38 mil seguidores en Instagram y es elegida por diversas marcas como influencer.