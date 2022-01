¿Quién es quién en el clan? Secretos y excentricidades de la familia Montaner

Tras décadas de canciones, fama y éxito, Ricardo Montaner se transformó en uno de los cantantes más exitosos de América Latina. Pero también en el líder de un clan que, en los últimos años, sumó nuevos miembros a sus filas. De hecho, en las próximas horas, Stefi Roitman será una de las nuevas integrantes tras casarse con Ricky.

Pero, ¿cuántos son, en realidad, los que componen esta familia? La respuesta es mucho más amplia de lo que la mayoría piensa. Por supuesto, todo comienza con Ricardo, el patriarca. El cantautor de 64 años nacido en Valentín Alsina y fanático de Independiente, partió de Argentina y adoptó la tonada y la nacionalidad de Venezuela. También es colombiano y dominicano.

Su nombre completo es Héctor Eduardo Reglero Montaner y además de una carrera prolífica, es padre de cinco hijos. Los dos mayores son fruto de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz Ponicke. Uno es Alejandro, de 45 años, nacido en Venezuela, licenciado en Administración de empresas y un cazatalentos de Sony Music.

En tanto, su segundo hijo, es Héctor. No solo es el más parecido físicamente a Ricardo sino que también es cantante y autor. Aunque no tuvo tanto éxito como su papá, sus canciones brillaron en las voces de otros intérpretes. Al igual que su padre, la prioridad de Héctor es su familia. Los dos hermanos dejaron su Venezuela natal y viven en Miami.

Tras separarse de Ana Rosa, Ricardo conocería a la que sería el amor de su vida y la otra pata del clan Montaner: Marlene Rodríguez Miranda. Su historia de amor comenzó en 1989, aunque se habían conocido un tiempo antes. ¿Dónde? En el casamiento de ella.

“La conocí en su boda. Me invitaron y ahí entré a su casamiento. Me recibió ella”, relató el cantante hace un tiempo. El destino los volvió a unir. La excusa fue un proyecto musical. Él tenía que filmar un clip y ella era su productora asignada. No se separaron más.

Junto con el amor, Montaner conoció el gran éxito en América. Se casaron un 26 de agosto de 1989 en la playa Puerto de la Cruz, en Venezuela. Ella lo acompaña a cada país cuando sale de gira. Siempre románticos, la pareja renueva sus votos cada cinco años. La última vez que realizaron esa ceremonia fue en 2019 en Grecia.



Marlene y Ricardo tuvieron tres hijos: Mauricio, Ricardo y Evaluna. El primero de sus hijos fue Ricky, que nació en 1990. En tanto, Mau llegó en 1993 y Evaluna cuatro años después. Los tres nacieron en Caracas pero crecieron en Estados Unidos, donde sus padres decidieron instalarse antes del final del Siglo XX.

Como se sabe, los tres hijos de Ricardo y Marlene se dedicaron a la música. Por el lado de la menor de la familia, a pesar de su corta edad, tiene una extensa carrera en televisión y cine. Por supuesto, su música ha crecido exponencialmente en el último tiempo.

Ella está casada con Camilo, el cantante colombiano, desde febrero de 2020. La ceremonia fue realizada en Miami. En octubre de 2021, la pareja confirmó que esperaban su primer hijo juntos. De hecho, grabaron una canción juntos y en el clip mostraron la reacción de los integrantes de su tribu al enterarse de la noticia (La cara de Mau se llevó todos los premios cuando entró en llanto). El título del tema es Índigo, como bautizarán a su hijo.

Si hay algo que destacar del clan Montaner es su fe en la religión. Todos son practicantes de la religión evangélica desde hace años. “Siento que, como cristiano, mi labor es tocar almas, no desde el punto de vista religioso, sino espiritual y humano”, aseguró el cantante en una entrevista.

De hecho, el autor le ha dedicado infinidad de canciones a su religión y también dedicadas a Dios. Pero, sin dudas, el trabajo más reconocido de la familia fue Amén, la canción en la que trabajaron Ricardo, su esposa, sus tres hijos y su yerno Camilo. Todos cantaron y su mujer dirigió y produjo el clip.

Por el lado de Ricky, el público argentino lo conoció gracias al dúo que formó con su hermano Mau, por sus participaciones en las canciones de Lali Espósito y también como jurados en La Voz Argentina. En pocas horas, pasará a ser el esposo de Stefi Roitman en una megafiesta en Capilla del Señor.

La argentina tuvo una corta carrera en los medios de Argentina. Primero se hizo famosa en Instagram por su belleza y fue catalogada como influencer. Después se puso de novia con el actor Gastón Sofritti. Tuvo algunas participaciones en realities y en diversos programas televisivos como conductora, hasta que conoció a Ricky y se mudó a Miami. Ahora formará parte del famoso clan.

Por el lado de Mau, mientras continúa con los proyectos musicales junto a su hermano, también disfruta de la vida junto a Sara Escobar, una colombiana que es adorada por Ricardo y Marlene. Oriunda de Medellín, tuvo una breve carrera en el modelaje hasta que conoció a Mau y dejó todo.

Mau y Sara se conocieron en 2013 y se casaron en 2018 en Tulum, en México. Después se fueron de luna de miel a Japón, ya que ambos son fanáticos de la cultura nipona. Su primera mansión la compraron en Miami, a pocas cuadras de la de los jefes de la familia. ¿Por qué? Para pasar la mayor del tiempo juntos. Y es que ese es una de las cuestiones que más llama la atención del clan. ¿Por qué parece que están siempre juntos?

La respuesta la dio el propio Ricardo durante una entrevista: “Siempre todo es mejor en manada”. Tanto es así que pasaron la cuarentena todos juntos. Además, eligieron hacerse todo el mismo tatuaje: “Why”, fue la palabra elegida. Ahora el clan entero se encuentra en Argentina. Y están listos para celebrar. Por supuesto, todos juntitos.