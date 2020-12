Quién es Sebastián Baglietto, el nuevo personaje clave en la lucha por la herencia de Diego Maradona

En la pelea por la sucesión de Diego Armando Maradona se acaba de sumar un nombre clave: Sebastián Baglietto, el abogado que administrará la herencia.

El letrado fue propuesto por los representantes legales de los herederos luego de que se arribara a cierto consenso -aunque no compartido por todos- entre los hijos del astro reconocidos hasta el momento: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr y Dieguito Fernando.

Baglietto se reunió el jueves con Matías Morla, abogado de Maradona, y la contadora Andrea Trimarchi, para ponerse en contacto con la documentación relacionada con las cuentas bancarias, contratos y bienes de los que disponía el ídolo fallecido.

El nuevo representante de los herederos de Maradona tiene una amplia trayectoria en el mundo empresarial: entre otros trabajos, fue abogado del gigante vitivinícola Grupo Peñaflor y formó parte de la dirección legal del Techint Group.

La conexión de Baglietto con la familia Maradona vendría del lado de su esposa, Gabriela Galaretto, amiga de Claudia Villafañe, colaboradora de Marcelo Tinelli y presidenta de la Fundación de LaFlia.

Un amplio patrimonio

De acuerdo a declaraciones de Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, a radio La Red, en relación a la herencia de Maradona "hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de un tercio del patrimonio".

Según el letrado, el ex futbolista donó propiedades a parientes, hijos y hermanos. "Ha cubierto a muchos de los herederos forzosos y algunos de los no forzosos. También a ex parejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien", aseguró.

Además, según D'Alessandro, existen cuatro cuentas en el exterior a nombre exclusivo de Diego Maradona, y otra cuenta al 50 por ciento, por orden recíproca, con Morla.

Dentro del patrimonio también hay cuatro vehículos (cuatro en la Argentina, dos en Emiratos Árabes y uno en Bielorrusia), y negocios y contratos en países como Italia, Dubai, China, Cuba y Venezuela. En este último país, la cadena Telesur le debe honorarios y liquidaciones por más de 50 millones de dólares.

"Claramente, por la relación que tenía Maduro con Maradona y Morla, si todos los herederos se ponen de acuerdo, es fácilmente percibible", expresó D’Alessandro sobre esta deuda.

El abogado agregó que Diego "tenía una trader radicada en Europa en sociedad con otras personas que se ocupaba de negocios de intercambios de cereales por petróleo. Eso tiene un valor comercial. Y también tienen negocios que se están produciendo en este mismo momento".