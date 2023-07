"¿Quién protege a Lotocki?": la pregunta que indignó a la abogada de Aníbal Lotocki

La recaída en el estado de salud de Silvina Luna, quien volvió a ser intubada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, donde está internada desde el 13 de junio, volvió a dejar la imagen del cirujano Aníbal Lotocki por los suelos. Es que, el mal estado de salud de la ex Gran Hermano, comenzó su decaída a partir de que el médico le inyectara metracrilato en su cuerpo durante una operación estética en 2011, una sustancia prohibida e ilegal.

Esta desesperación ante el bombardeo mediático que recibe Lotocki por las causas penales que tiene en su contra, lo exponen de una forma muy negativa para su desempeño profesional. Es por eso que cuando la abogada Ileana Lombardo vio que en el El Run Run del espectáculo se preguntaban "¿Quién protege a Lotocki?", decidió comunicarse con la producción para defender a su cliente.

"Estaba viendo el programa y vi el graf. Me contacté por esta pregunta que da por sentado que él cuenta con alguna protección", increpó Lombardo ante la pantalla de Crónica TV. Esto motivó la explicación del conductor Lío Pecoraro. "Es una pregunta. A nosotros nos da la sensación de que alguien lo protege porque no entendemos lo que está sucediendo, que él pueda seguir trabajando como lo hace con la medicina. Entendemos que ustedes han apelado después de los cuatro años que le dieron de prisión en suspenso, entonces preguntamos quién lo protege", precisó.

"No, claro que no lo protege nadie. Nosotros apelamos porque fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación", contestó indignada la letrada. El cruce se da en el marco de que se volvió a viralizar un video en donde el periodista Luis Ventura defiende al cirujano, en tiempos donde la salud de Luna no estaba tan comprometida.

"Para responder a esa pregunta de por qué sigue trabajando habría que entender un poquito el tema de nuestro sistema constitucional y nuestras leyes penales", continuó Lombardo. "Si Lotocki no tiene una sentencia firme, la fiscalía y las querellas en este juicio pidieron como medida cautelar que se lo inhabilitara y el juez expresamente lo rechazó porque entendió que eso sería un anticipo de cumplimiento de condena. Esto porque la sentencia podía ser recurrida como efectivamente lo fue después", agregó.

Luego la abogada se subió al tren de la defensa de Lotocki cuando recordó que la mujer internada "no fue la única querellante que invocó padecer enfermedades derivadas de la práctica médica", ya que durante ese proceso también estaban Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. "Menos Xipolitakis, todas alegaban padecer determinadas enfermedades que las reprochaban o las vinculaban con la práctica médica, con la implantación de este producto que es el Metacrilato", remarcó.

"La sentencia desvinculó las enfermedades de la práctica médica y esto nadie lo dice. El juez en la sentencia dice claramente que no se probó el nexo causal entre todas las distintas enfermedades que invocaban las pacientes y la cirugía que realizó Lotocki a cada una de ellas", interpretó Lombardo.

"Lotocki fue condenado en ese juicio por no haber informado a las pacientes el posible efecto secundario del producto que implantaba", aseguró la letrada. "Como nosotros, la defensa, entendemos que esto sí fue informado a las pacientes y que figura en los consentimientos, es que recurrimos a casación", añadió.

El ida y vuelta con el periodista dejó algo en claro: no quieren dejar que se oigan rumores de protección al cirujano, que además está procesado por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en la Clínica Cemeco del barrio porteño de Caballito, la cual no estaba en condiciones de afrontar una complicación durante la operación que le realizaron.