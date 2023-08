¿Quién protege a Lotocki?: las pruebas y el misterioso nombre que Caprarola dejó en una caja de seguridad

El especialista en moda Mariano Caprarola, quien había sido intervenido por el falso cirujano plástico Aníbal Lotocki, falleció este jueves producto de un paro cardíaco y un shock hemorrágico que sufrió luego de una operación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde estaba internado desde el lunes. La razón de pasar por el quirófano fue la hipercalcemia que le dejó la mano del médico, tras inyectar silicona líquida con metacrilato en sus glúteos en 2010.

La relación entre ambos fue de amistad durante muchos años en los que el periodista le brindó toda su confianza. "No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande. Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía yo en ese momento. Era un pendejo e hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias. Pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar así, que te va a inyectar muerte", le había detallado el mediático sobre Lotocki en su momento a Socios del Espectáculo.

"No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso, pero cuando lo ponga detrás de las rejas, ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo", reconoció Caprarola, quien por haber tenido una relación tan estrecha con el hombre llegó a conocer muchos de los secretos y, más fundamental aún, supo cuál era la persona que lo protegía por haberlo visto en cumpleaños y eventos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Le costó mucho a Mariano hablar de Lotocki en su momento porque eran amigos, tenía relación, iba a comer a la casa, iba a los cumpleaños y conocía mucho las internas hasta que un día se comenzó a dar cuenta que no era lo que vendía", reveló Ángel de Brito en LAM. "Tengo un mensaje de él, del 29 de junio de este año, un día que estábamos hablando acá de Silvina justamente y él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki", agregó el conductor.

"No le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo problema en ir a decírtelo. O sea, sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda, la verdad es ¿qué me iba a pagar? Yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con (Fernando) Burlando decidimos no hacer nada y sí, cuando me llamen, hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos quemarlo en todos lados", había dicho el fallecido en el audio que De Brito compartió en el ciclo que conduce por América TV.

En su momento no quiso decir el nombre de la persona que lo protegía a Lotocki, a quien definió como un político importante. Al conductor de LAM le dijo "si lo cuento públicamente me matan y termino en un zanjón". Una frase que ya había repetido en otras oportunidades. "Si yo digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. Mientras los sigan protegiendo son dos los hijos de puta. El que lo protege y él", había dicho el especialista de moda. "No podría decirlo, porque tengo una madre de 91 años, quiero que me disfrute un poco más y terminaría en un zanjón muerto", añadió en aquel entonces.

El fallecimiento de Caprarola no quiere decir que también se haya llevado el testimonio sobre la protección con la que cuenta Lotocki. Según reveló Yanina Latorre, él le contó que en una caja de seguridad guardó el nombre y las pruebas conseguidas contra él. Entre las víctimas del falso cirujano plástico, quienes investigan desde hace años cómo lograr que termine entre las rejas por todo el mal que hizo, aseguran que es un dirigente político que llevaba a sus amantes a realizarse intervenciones en el lugar.

La partida de Mariano fue un golpazo para todo su entorno. Sandra Borghi, amiga de él, contó cómo se enteró de su partida y su internación previa. "Hace una semana me llamó llorando, feliz, me dijo que los riñones estaban bien. Me agradeció", contó la periodista. "Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada", reveló el jueves.

Es cierto que el especialista en moda se había retirado gran parte de la sustancia tóxica de su cuerpo gracias a la intervención del cirujano plástico Sergio Rossaroli. "Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo. Me contó que era como estar cortando una botella de plástico, era lo que tenía adentro. En la operación se escucha el ruido del plástico cortándose", contó en su momento.

Caprarola también quería que Lotocki pague lo que le hizo a él, a Silvina, a Gabriela Trenchi, Noelia Frye, Beatriz Verger y una lista larga de personas que todavía padecen los males que le hizo el falso cirujano plástico. "A vos te digo, si se puede llamarte doctor, yo no hago esta nota porque necesito trabajar, tengo contrato ya para el año que viene. Simplemente la hago para decirle a la gente que no se atienda más con esta persona, que debería estar tras las rejas y no en su casa con el beneficio de la calefacción, una heladera y la libertad", había protestado en su momento.

Menos de una semana antes de su muerte, Mariano cumplió 49 años y lo celebró con una publicación en Instagram donde agradecía a sus padres. "Hoy es mi cumpleaños. 12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo. Gracias Fady y Bocha", escribió en la publicación.

La muerte era una preocupación para él, pero fundamentalmente por su madre de 91 años, quien había perdido a otro hijo y a quien no quería trasladarle preocupaciones. Sobre el tema habló en su paso por Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente en Canal 9. "Marian, ¿qué pensás de la muerte? ¿Qué creés que les pasa a las personas cuando fallecen?", le había preguntado el conductor.

"Si algo no le perdono a Dios, y lo amo, es la cosa de las partidas. Hay canción que dice 'nada es para siempre'. Yo amo a quien la canta, pero digo 'qué letra fea'. A mí me gustaría que todo sea para siempre, el amor, la vida. Es muy triste cuando perdés a alguien muy querido porque dejás de escuchar su voz, dejás de verlo, dejás de olerlo. No hay forma de recuperar eso", expresó Mariano.

"Y el fallecimiento de un hermano, de un hijo en el caso de Fady, es caótico y trágico por donde lo veas. Desarma a la familia", continuó Dente. "Es tremendo. No tiene palabras. Yo la veo a mi vieja y digo 'wow, vieja, tomate la libertad de irte cuando quieras irte'. Porque la veo aguerrida, preocupada. Así que decís 'hacé lo que tengas ganas de hacer'". Sus afectos, amigos y seres queridos lo lloran y lo despiden con mucho amor y afecto. Mientras tanto, Lotocki sigue libre.