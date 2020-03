Quiénes son las seis personas en el mundo que no saben nada del Coronavirus y por qué las tienen encerradas

Romper el aislamiento en tiempos de Coronavirus puede ser, como en el caso de la Argentina, un delito penal. Mientras tanto, en Alemania hay seis personas que no saben nada de lo que está sucediendo en el mundo y permanecen encerrados por voluntad propia. Se trata de los seis participantes de la última edición del reality Gran Hermano, que comenzó el pasado jueves 6 de febrero, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud no había declarado la pandemia y sólo se hablaba de la delicada situación en China.

Al momento, las cifras oficiales advierten que en Alemania el brote de Coronavirus ya causó 10 muertos y hay más de cinco mil infectados. En las últimas horas, el ministro del Interior, Horst Seehofer, anunció el cierre de las fronteras terrestres con Francia, Austria, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo; en línea con la posición de Angela Merkel, una de las primeras líderes mundiales en advertir sobre la velocidad de los contagios: "En la medida en que no contemos con una terapia, ni con una vacuna; sabemos que entre el 60 y el 70 por ciento de la población terminará infectada".

La producción del reality fue duramente cuestionada por adoptar la decisión de revelar a los participantes el cuadro de situación que se vive en el país. Desde la cadena Sat.1 anticiparon que sólo romperán el blindaje que dicta el ciclo en caso de que algún familiar de los participantes se enferme. "Por supuesto, se informará si hay razones para hacerlo", advirtieron, al tiempo que señalaron que se incrementaron las medidas de seguridad sanitaria en los estudios de Endemol Shine Germany, aunque los participantes no están llevando adelante ninguna medida de resguardo.

En tanto, en Canadá también se lleva adelante una emisión propia del reality, que comenzó el pasado cuatro de marzo. Para ese entonces, el mundo ya había tomado consciencia de la gravedad del virus, aunque sus efectos todavía no tenían un impacto fuerte en el día a día de occidente. Los participantes saben del virus, pero desconocen el estado de pandemia declarado por la OMS.

this bit of canadian Big Brother where housemates have no idea why there wasn't a live audience crowd at evictions. this is what has finally tipped me over the edge pic.twitter.com/jqneBgp206