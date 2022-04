"Quiero que la vida sólo te devuelva...": Wanda y la dura carta a Icardi, en plenos rumores de crisis

"La 'China' sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi". Esa fue la tremenda respuesta que Yanina Latorre recibió en boca del entorno de Suárez, después de que se filtrara el nuevo intento de comunicación con Icardi que la actriz activó ni bien se enteró de que Wanda Nara había viajado junto a sus hijas menores a la Argentina. La nueva crisis que se desató en el matrimonio Icardi y el llamativo posteo que Wanda le dedicó a su marido.

Pese a que siempre mantuvo un perfil más filoso y fue abierta a la hora de reconocer que se sentía traicionada por su marido, Wanda sorprendió en las últimas horas con un dulce y tierno posteo dedicado a Icardi. Todo esto, claro, después de unas semanas en las que la empresaria se mostró titubeante cada vez que se refería a su relación y sólo horas más tarde de que el París Saint Germain se consagrara campeón.

"Quiero que la vida sólo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro es que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien", le aclaró Wanda a su marido, en la carta pública que compartió como posteo en su feed de Instagram.

Luego, la empresaria reconoció el turbulento presente de la pareja: "Son etapas, son rachas, es la vida... Pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá que la vida nos siga regalando todo tipo de momentos, momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo, Mauro".

Llamativamente, la encargada de alimentar en las últimas semanas la nueva crisis de pareja fue la propia Wanda quien, tan sólo horas antes, compartió una serie de videos familiares junto a Icardi y cuatro de sus cinco hijos mientras paseaban por París. "¿Situación sentimental? Poniéndome en pedo", reconoció en un breve video que subió a su cuenta de Instagram, mientras se preparaba para realizar una producción de fotos en su mansión parisina.

Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Qué desató la nueva crisis entre el futbolista y la empresaria? Según trascendió, el deportista se habría sentido traicionado por su propia mujer. "Hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro", reconoció dos semanas atrás Latorre, al tiempo que sumó: "Creo que se van a terminar separando, porque esto lo enojó muchísimo a Mauro. Sumado a todo lo que viene pasando, él entiende que la que filtró todo esto (el mensaje que la 'China' le envió a través de su amigo Mancha Latorre) fue Wanda, para ir con todo contra la 'China' porque está como obsesionada con ella".

"Le va a salir el tiro por la culata porque están en crisis. Creo que Wanda se equivoca en este caso en el enfoque, porque está todo el día buscando data para hundirla (a Suárez). Entonces, son dos mujeres obsesionadas. Y mirá que la banqué todo el año pasado, pero la 'China' es culpable y hay un marido culpable también", reconoció Latorre, en alusión a su rol como "vocera autorizada" de Nara, cuando aún no había brindado ninguna entrevista luego de dar a conocer el affaire de Icardi.

En diciembre del año pasado, sólo dos meses después de que Wanda se enterara de la infidelidad, el delantero accedió a la firma de un millonario acuerdo económico para poder darse una oportunidad más con la madre de sus hijas: Isabella y Francesca. "Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", reconoció la propia Wanda en un posteo público.

Al día siguiente de la firma, siempre de acuerdo a la versión de Nara, su marido le escribió una carta en la que le dijo: "Te di todo y tenés todo. Ojalá puedas ser feliz, porque eso me haría feliz a mí". "Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir".