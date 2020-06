Quique Sacco respondió las críticas de sus compañeros de Radio Del Plata: ¿los expuso o no?

La confirmación de que Enrique "Quique" Sacco dio positivo de Covid-19 encendió las alarmas en Radio Del Plata. No fueron pocos los compañeros del periodista deportivo los que alzaron su voz -puertas adentro- por la decisión de la pareja de María Eugenia Vidal de asistir a la radio, pese a que la ex gobernadora ya tenía para ese entonces sospechas de que podía haberse infectado. Su palabra tras la feroz interna que se desató en la radio.

Si bien es cierto que Sacco dejó de ir a la radio cuando el hisopado de Vidal dio positivo, sus compañeros se quejaron porque el periodista los expuso al menos un día a la posibilidad de contagio. En efecto, la ex gobernadora se sometió al test el martes por la noche y ese día el periodista acudió a la radio.

"Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce, lo sabe. Les voy a contar la historia: el martes por la noche me enteré del positivo de María Eugenia, por eso me sometí al hisopado; porque el contacto estrecho es una de las causas por las que te tenés que hisopar. El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarles a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17 tuve el resultado y lo comuniqué al aire, porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado", explicó.

Tras aclarar que al igual que su pareja lleva la enfermedad sin síntomas, el periodista aprovechó el aire para hacer un llamado a la reflexión: "Nunca pensé que me iba a pasar y el resultado me dio positivo. Hay que tener una mente amplia y solidaria. A cualquiera le puede pasar y hay que acompañar solidariamente. No es en vano lo que dicen los infectólogos. Hay realidad que tienen que ver con lo sociológico, lo psicológico y lo económico que son atendibles y hay que ocuparse, pero el principio básico es cuidar la salud, porque es cuidar la vida".

En las últimas horas se supo que su madre, Yolanda, de 88 años también dio positivo. "Estoy bien. Siguiendo con este aislamiento estricto que exige descanso físico y mental. En el caso de María Eugenia, lo mismo. En el caso de mi mamá, que tiene 88 años, ella está internada por precaución. Está bien. Sus estudios con respecto a la infección están muy bien. Está de buen ánimo, habla con sus amigas por teléfono. Esto para mí es una tranquilidad. Hablo con ella dos o tres veces por día y he hablado con los médicos. Sus parámetros son normales y los resultados de los estudios son muy buenos. No tiene ningún síntoma y transita su tiempo viendo tele".