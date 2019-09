Ramiro Agulla escribió el manual del auténtico machirulo, se cruzó con Cardinali y lo mataron: "¡Publisaurio!"

El publicista Ramiro Agulla publicó una serie de polémicos mensajes en Twitter donde habló de la “toda la mierda que trae el feminismo” y disparó que “ningún varón bien criado puede ser feminista”. En su insólito “decálogo”, el autor de la campaña publicitaria que llevó a Fernando De la Rúa al poder, afirmó que “una mujer que se esfuerza en ser como un hombre no tiene ambición”.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Agulla lanzó que “el feminismo es lo que piensen las feministas según el día”, y criticó el “político correctismo”. “Me tienen los huevos al plato, no se puede decir nada, tenés que pedir perdón por todo, te tenés que cuidar de qué mirás, de qué chistes hacés, ¿por qué no se toma cada uno su colectivo minoritario y se van todos a la…”.

El tipo que dice ‘yo soy feminista’ es un pelotudo queriendo ver si se puede coger a alguien”.

“No soy feminista y ¿qué? Respeto a las mujeres y la amo. Son mi madre, son mi hija, son mi hermana. Pero no me banco toda la mierda que trae el feminismo, ningún varón bien criado puede ser feminista, ¿qué mierda es esa?”, se preguntó el polémico publicista. Agulla fue el autor, entre otras, de las campaña “Dicen que soy aburrido”, que llevó a De la Rúa a la presidencia en 2009.

“El tipo que dice ‘yo soy feminista’ es un pelotudo queriendo ver si se puede coger a alguien”, disparó. Sus comentarios desde luego que generaron polémica y mucho rechazo. La actriz Julieta Cardinali le respondió con una captura de la descripción de “feminismo” y una frase: “No entiendo que alguien NO sea feminista”.

Entre las llamativas frases, Agulla asegura que “una mujer que se esfuerza en ser como un hombre no tiene ambición”. “Estoy cansado de ser hombre amoroso proveedor de toda mi familia y padre presente cariñoso y dando oportunidades de educación y libertades y que me vengan con el fin del patriarcado. Me molestan, ¿por qué no se meten el libro Gordo en el agujero del matriarcado? Llamen a ver cómo va”, cerró el publicista.