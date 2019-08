Rasca, patética y cirquera: la dura respuesta de la novia de Caniggia a Nannis

Luego de que la entrevista de Susana Giménez a Mariana Nannis arrojara shockeantes revelaciones sobre violencia de género, drogas e infidelidad en su matrimonio con Claudio Caniggia, la actual novia del ex futbolista salió a contestarle.

Nannis, denigró a Sofía Bonelli: "Prostituta"

Vale recordar que en la charla con la diva, Nannis tildó a Sofía Bonelli de "prostituta" y "drogadicta", y aseguró que tiene a Caniggia "drogado todo el día". La joven, de 26 años, respondió a través de un audio de WhatsApp enviado a Tomás Dente en Nosotros a la Mañana.

La respuesta de Sofía Bonelli

"Me da lástima, pobre señora", señaló describiendo a Mariana como "patética". Además, reveló que le envió una carta documento a Nannis. "Es todo patético. Me da lástima que tenga que rebajarse así. Armar todo un circo, venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce. Me parece todo muy bajo", agregó.

Carta documento

"Cuanto más habla, más me beneficia a mí", agregó Bonelli. "Estoy protegida a nivel legal y cuanto más me difame y dañe mi imagen más me beneficio yo. Si habla, sabe las consecuencias".

La joven novia de Caniggia se lamentó por "estar pasando" por esta situación. "Me parece una pérdida de tiempo total. Me da lástima que se exponga a esto. A quedar como una loca. Como mujer, no me gusta y me da mucha tristeza", cerró.