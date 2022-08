Ratas, el maltrato de Icardi y la angustia de la empleada de Wanda en Milán: "Me siento destruida"

Wanda Nara no tardó ni siquiera 24 horas en convertirse en el centro de la atención tras su regreso a Argentina. La empresaria volvió al país para cumplir con varios compromisos relacionados a su participación en el nuevo ciclo ¿Quién es la máscara?, el big show musical que prepara Telefe y que contará con la conducción de Natalia Oreiro. En este formato, las celebridades ocultan su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. y despliegan su destreza musical.

Pero apenas puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza comenzaron a llover -tal y como nos tiene acostumbrados- un gran número de escándalos relacionados con su vida en Europa y su relación con Mauro Icardi. Incluso, es tal vez el audio que le envió a Carmen, una de sus empleadas domésticas, el que mayor ruido hizo debido a que la mediática le dice a la mujer que su viaje a la Argentina tenía dos objetivos: primero, participar de la apertura de un nuevo local de su línea de cosméticos, y segundo, y mucho más importante, poner punto final a su matrimonio con el futbolista. “Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", sostiene.

La misma empleada doméstica es, además, la protagonista de otro escándalo que vincula a la modelo. La acusó de abandonarla en una de las casas de campo que Wanda tiene en Milán sin un solo centavo. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae”, denunció Carmen en unos audios difundidos por América TV.

La empleada también acusó a la por ahora esposa de Icardi le paga en "negro" y destacó que en tres años la familia Nara-Icardi solamente le abonó el salario de un mes. “Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, sostuvo. Carmela también aclaró que llegó a Milán, Italia, en octubre del 2019 y resaltó: "Wanda me pagó un mes solo y después no me pagó más".

Finalmente, la empleada doméstica destacó que tiene experiencia trabajando en casas de famosos en Argentina, aseguró que no tiene sus documentos ni comida, lo que complica su situación como varada. Aparentemente, el jardinero de la casa y los vecinos serían quienes le llevan alimentos. "Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, sentenció.

Lo cierto es que Socios del espectáculo (eltrece) presentó una nueva batería de audios donde se la puede escuchar a Carmen explicándole a la mediática que ella no contactó a al prensa y que no dio a conocer su angustiante situación en Milán. De hecho, la empleada hasta se animó a darle un consejo a Wanda sobre su inminente separación de Icardi: “No seas bolu... no le dejes nada, ni la casa esta le dejes porque no se lo merece”.

Como si fuera poco, volvó a aclararle que le gustaría volver a la Argentina porque está viviendo rodeada de ratas. "Sí, me voy a ir, cuando me mandes el pasaje me voy. Yo reconozco que vos has sido una gran persona conmigo, me ayudaste un montón y te lo agradezco mil”, le dice Carmen en un audio a la modelo. Al parecer, Wanda le ofreció trabajo después de un accidente que tuvo ella y hasta se filtró una foto en donde se la ve golpeada.

Por eso, le agradeció el gesto a la hermana de Zaira y le pidió algunos miles de euros para regresar al país. “Si me mandás aunque sea 100, 2000, 1000 euros para pagar mis cosas, para viajar, ya está, no tengo ningún problema, está todo bien. Escuchame Wanda, vos disculpame, yo nunca te mandaría al frente y menos con esos periodistas de mier... eso es lo que más me duele a mí”, señaló, entre lágrimas y muy angustiada.

En los audios, la mujer intenta solucionar a moco tendido las cosas con su jefa, quien le prometió enviarle dinero y los pasajes para que pudiera regresar a su hogar. “Ahora estoy sacando una cantidad de ratas del cuarto donde dormía a los chicos, donde está la sala de máquinas. Hay ratas muertas y mucho olor a podrido. Tuve que ponerme guantes para sacarlas. La verdad que me siento destruida, destruida. Me quiero ir”, le cuenta con la voz quebrada.

También se mostró furiosa con quien filtró la información, quien al parecer sería una de sus "amigas" más íntimas. “Esa hija de pu... me la va a pagar, pero bien paga me la va a pagar. Cuando vaya allá a Buenos Aires me la voy a agarrar a esa yegua de mier... ¿qué se tiene que estar metiendo conmigo? Yo ni siquiera sé los programas petardos esos que hay en la Argentina”, disparó.

Mientras espera la ayuda económica que le va brindar Wanda para poder abandonar Milán, la mediática envió a su mamá, Nora Colosimo, para que le pueda dar una mano. “Calmate porque te vas a terminar enfermando, vos podés conseguir una persona mejor que él, buena persona, podés conseguir un hombre... bueno, que sea con cama afuera, pero hacé tu vida, que te lo merecés. No él, que yo sé como era con vos: siempre hablando mal, y mal, y mal", lanzó sobre Icardi.

De acuerdo con Carmen, Wanda se merece a una persona que la sepa "valorar”. "Vos hacés las cosas de la casa, realizaste todo acá, hiciste toda la casa. Llamaste a los arquitectos, hiciste todo, todo. Si tenés que hacer una valija para la mudanza, allá vas vos a hacer todo, con todos los nenes atrás como los perritos. Todo lo que está acá adentro, todas las cosas bien hechas que están acá las hiciste vos. Él no movió ni un dedo, nunca vino a ver acá. Lo único que sabe es maltratar a uno y nada más, mandarle mal. Todo lo que has hecho acá, todo es tuyo. Y no seas bolu... no le dejes nada, ni la casa esta le dejes porque no se lo merece”, sentenció.