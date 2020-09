Raúl Lavié y el cuestionado regreso a la tele de Pinky: "La gente es muy cruel cuando ve la decadencia"

El regreso televisivo de Lidia Satragno, conocida desde ya como "Pinky", causó revuelo el año pasado. ¿El motivo? La actriz desembarcó a finales del 2019 con el ciclo Memorias Desordenadas, pero el avance de su enfermedad quedó expuesto al aire y fueron muy duros los comentarios que recibió tanto la conductora, como su familia. Ahora, su ex marido, el cantautor Raúl Lavié, habló por primera vez del tema y reconoció: "La gente es muy cruel cuando ve la decadencia".

En su paso por el ciclo Jubilados TV, Lavié habló de su carrera, su familia, sobre cómo vive la cuarentena y no pudo evitar ser consultado por el estado de salud de su ex mujer. "Soy muy cauto al hablar de Pinky, ya hace 40 años que me separe de ella, yo creo que es la familia la que se hace cargo de ella. Ellos consideraron que tal vez le podía beneficiar que reapareciera en televisión”, reconoció.

“No es que no me haya gustado, es que tenía ciertos pruritos porque la gente es muy cruel y es muy feo cuando ves la decadencia de alguien muy importante”, sumó Lavié, en diálogo con la conductora del ciclo, Andrea Falcone, para cerrar el tema.

“Yo me casé tres veces, la primera fue cuando tenía 20 años. Tuve una hija que me dio tres nietos, hoy todos mayores de 30, pero nunca hubo malentendidos cuando me separé y me casé con otra mujer, siempre estuvieron presentes en los días festivos. Cuando me casé con Pinky, también logramos una relación donde no fuera difícil la convivencia. Al separarme de ella me encuentro con Laura -su esposa actual- y ella fue quien realmente unió esta familia de cinco hijos. Hoy puedo decir que tengo una familia muy grande”.

Consultado sobre cómo sobrelleva la cuarentena, Lavié explicó: "Vivo a treinta kilómetros de la Ciudad, en un country. Conmigo están mi hija, mi yerno y dos nietitos, con ellos la relación es diaria. Mis otros nietos más chicos viven a diez kilómetros: tienen dos, cuatro y ocho años. Con ellos me veo por Skype. Estamos felices de disfrutar a nuestros nietos".

La defensa de la hermana de Pinky

“Mi hermana es feliz haciendo ese programa. Es un homenaje, ella se lo merece. De acuerdo, tiene una enfermedad que surgió apenas empezó el programa. Antes no tenía dificultades al hablar, estaba intacta; pero después surgió un Parkinson que le dificultó más el habla, que la consumió un poco. Pero ella tiene derecho a terminar este ciclo porque es feliz con las visitas que recibe. Convengamos que fue una de las mujeres más hermosas, la han llamado ‘el ángel de la televisión’, ‘la señora televisión’. ¿No merece terminarlo en paz y tranquila, sin discriminación?”, explicó en su momento Raquel Satragno, hermana de la conductora.