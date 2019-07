El miércoles se dio a conocer que Claudia Elizabeth Zucco finalmente no es hija del actor Raúl Taibo. La mujer de 46 años había contado en el living de Intrusos que cuando era una niña su mamá, Lucía Paulina, le confesó que no era hija de quien ella creía que era su padre y que recién a los 30 le contó que estaba segura de que su supuesto padre era el actor.

El miércoles 26 de junio, Taibo y Claudia se encontraron en un hospital público para hacerse la prueba de ADN. La misma dio como resultado negativo: "Los resultados obtenidos excluyen la existencia del vínculo biológico de paternidad’’, reza el documento.

Luego de que se dieran a conocer estos resultados, Taibo habló en Confrontados, señaló que ya dialogó con Claudia y aseguró que se siente “muy raro”. “A Claudia le comuniqué el resultado, le pasé una fotito del expediente y nada más. Ella me contó cómo estaba. Me dijo que estaba bien, que estaba muy agradecida. Me pidió perdón por todas las molestias”, explicó.

Según el actor, la notó “emocionada, conmovida y aliviada”. “Me decía que estaba liviana. Así que me alegro. Por mi cabeza y por mis emociones pasaron un millón de cosas, pero siempre estuve seguro de que el cuento, la historia, no me correspondía. Yo no lo había vivido. Saqué cuentas y todo lo que le había dicho la madre a Claudia, no era yo”, agregó.

Y cerró: “Me puse a su disposición porque me parecía lo más sano, simple y honesto para confrontar esto. Yo me vi forzado a interpretar un rol que era una fantasía. La fantasía contó conmigo como protagonista y le pusimos el pecho. Claudia me dijo que se sentía muy aliviada y que iba a seguir con su búsqueda. Hablamos por mensajitos".

Semanas atrás, la mujer había detallado que su mamá le contó que durante su juventud trabajó en la casa de Soledad Silveyra. "Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (embarazo) y que en ese café estaban organizando irse a Tucumán", había explicado, aunque los resultados dijeron lo contrario.