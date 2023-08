Rauw Alejandro y el contundente mensaje secreto para Rosalía en su nuevo tema

Hace tan sólo dos semanas comenzaron los rumores de una ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, luego de anunciar que se iban a casar. Días más tarde, los protagonistas lo confirmaron y si bien no dieron detalles, aseguraron que fue con “mucho amor” de por medio, que no hubo terceros en discordia y que se tenían mucho cariño el uno al otro. Sin embargo, todas las miradas cayeron en que el culpable había sido el puertorriqueño y lejos de quedarse callado, lanzó una nueva canción en la que habla al 100% de la relación, de su “Motomami” y sus ganas de que exista la reconciliación.

La novedad de su separación cayó como un balde de agua entre sus fanáticos porque hace sólo cuatro meses lanzaron una canción en conjunto llamada “Beso”, en la cual hablaban del amor que se tenían y a la vez, lo tomaron como puntapié para dar a conocer de su compromiso. En el videoclip, mostraron sus anillos y todo parecía indicar que se estaban encaminando para una súper boda. Aun así, los planes quedaron cancelados y la separación tocó su puerta.

Más allá de que los dos realizaron un breve comunicado exponiendo la ruptura y dando a entender que fue en buenos términos, las miradas cayeron firmemente en el cantante de reggaetón porque comenzaron a circular rumores de infidelidad con una supuesta tercera en discordia de nacionalidad colombiana. ¿Quiénes lo descubrieron? ¡Los fanáticos de la Rosalía!

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De investigación en investigación, dieron a entender que en uno de los shows que brindó Rauw en Medellín, a principios de junio, habría tenido un encuentro amoroso con una modelo muy famosa del país. Rápidamente comenzaron a circular fotos de quién sería la tercera en discordia de la relación y mediante Twitter se armó una historia repleta de imágenes y videos que podrían coincidir con la historia amorosa en la cual se lo vincula a él siendo infiel.

A pesar de que ambos lo desmintieron en sus comunicados, hubo otra razón por la cual se lo señaló al oriundo de Puerto Rico como el culpable de la separación y fue porque a la Rosalía se la vio sumamente triste y con un llanto desconsolado en uno de los últimos shows de su gira por Europa, justamente cuando le tocó cantar el single que tenía con su pareja. Además, en su cuenta de Instagram posteaba imágenes mostrándose decaída como si estuviera pasando uno de sus peores momentos.

Sin embargo, Rauw, al verse sometido en esta situación de “culpable” e “infiel”, lanzó una nueva canción con un ritmo melódico que es pura y exclusivamente dedicada a su ex pareja. En la misma cuenta sobre los días que pasaron juntos, cómo era su relación y hasta deja claros mensajes de que quien quiso romper con el vínculo no fue justamente él, sino que vino de parte de ella.

Tras ser señalado como el encargado de ingresar una tercera persona en la relación, lanzó una potente frase dando a entender que no esquiva la acusación que se le hace y que a la vez, lo niega rotundamente. “Yo seré muchas cosas pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel”, dice en una de las estrofas. Además, en otra parte de la canción, la menciona directamente diciendo “ella es mi Motomami”, justamente el nombre que lleva una de las canciones de la Rosalía y que eligió para darle significado a su gira.

Con las frases y toda la letra de la canción, Rauw quiso demostrar que no fue él quien decidió separarse. Por eso mismo mencionó que nunca se le pasó por la cabeza el sentimiento de querer romper con el vínculo y lo dejó en claro con otras palabras: “Todas mis carencias ya tú te las sabes, yo también tengo tus cosas para aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme”.

A la vez, dejó la puerta abierta para una posible reconciliación, dando a entender que eso podría suceder sólo si la oriunda de España así lo quisiera. “¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer?”, escribió y retrucó: “Todo te di y lo volvería hacer. Terminaré nuestra casita por si te decides volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer”.

En la misma línea, dando indicios de que está con el corazón en sus manos esperando que la Rosalía regrese, Rauw demostró que el amor por ella no se le terminó y que siempre la tendrá presente de alguna u otra manera, incluso hasta lleva su nombre tatuado por arriba del ombligo. “Te desarmaste y arreglarte intenté. Aunque lejos te me fuiste, me quedé. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo, si los mejores días tú me has regalado. Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuado”, mencionó.

Lo cierto es que hasta el momento no hay indicios de que vuelvan a estar juntos, ni dieron pistas de algún encuentro amoroso. Lo que sí, ambos se tienen en sus redes sociales, por lo cual cada uno sabe de la vida del otro. Ahora, la incógnita será cómo actuará la Rosalía, luego de escuchar la canción de amor que le dedicó Rauw pidiéndole entre líneas, una reconciliación.