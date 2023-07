Rauw dijo que se separó “hace meses” y los fans de Rosalía lo expusieron: "Preso lo quiero"

Hace tan solo un puñado de días, los fans de Rosalía y Rauw Alejandro se sorprendieron por la abrupta separación de los cantantes, que estaban a meses de casarse y demostraban su amor por las redes. Tras varias especulaciones y rumores, el puertorriqueño fue el primero, y el único, en confirmar abierta y públicamente la separación.

Pero el comunicado que compartió el artista hubo algo que llamó la atención y fue que Rauw manifestó que habían terminado la relación “hace meses”, pero los fanáticos de la cantante salieron a contradecirlo con pruebas claras y contundentes. “Si, Rosi y yo terminamos”, afirmó el reggaetonero en el comunicado. "Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre un asunto tan privado para mí", escribió.

"Hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura. Pero, en nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", aclaró y agregó: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, ha surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Tras el comunicado, ambos volvieron a ser tendencia y sus fans comenzaron a desmentir las palabras de Ruaw. Las pruebas arrancan en el mes de mayo, donde se la vio a la cantante española imitando en Tik Tok a Rauw Alejandro. La respuesta del puertorriqueño llegó el 3 de junio, cuando optó por imitar los clásicos videos de la cantante de 30 años. De hecho, al otro día en medio de su recital en el Primavera Sound de Barcelona, Rosalía le respondió frente a las cámaras del escenario: "He visto el vídeo que has subido, te mato. Ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo".

El 14 de junio en una entrevista para el programa con más éxito de España, “El Hormiguero”, Rosalía habló de los preparativos de su casamiento y de las inyecciones que llevaba en su cartera por si el puertoriqueño tenía un episodio de alergia. Incluso, el 11 de julio, el cantante le dio un "me gusta" a un tuit dedicado a la catalana: “Rosalía es una musa tan dura que el mejor Rauw viene después de empezar su relación con ella”.

Pero el panorama comenzó a ser distinto en sus últimas presentaciones. El 23 de julio, cuando la española cantó “Beso”, su canción con Rauw, rompió en llanto. "Hermanas la primera que traiga la cabeza de Rauw Alejandro gana", "Guiso de Rauw", "No me voy a cansar de decirlo, ella es MUCHO para el", "preso lo quiero" o "Como pudiste hacerla llorar a Rosalia, Rauw fiero", fueron algunos de los mensajes que recibió en apoyo la artista de parte de sus fanáticos.