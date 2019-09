Re caliente: Mirtha Legrand volvió a quejarse por los errores de su personaje en ATAV

La aparición de Mirtha Legrand en Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) era una de los bolos más esperados en la televisión; pero la conductora aprovechó su programa de anoche para volver a descargar su furia contra los guionistas por caracterizar mal a su personaje.

"Primero, a mi madre la hicieron española cuando no era española. Era muy argentina mi madre, maestra y directora. Después nosotras éramos rubias, rubias naturales. Yo ahora me tiño pero los tres hermanos éramos rubios", relató la conductora sobre la personificación que hicieron en la ficción.

Para dar un poco de contexto. Por pedido del gerente de programación de Canal 13 y dueño de la productora Pol-Ka, Adrián Suar, se incluyó a Mirtha en la serie que se sitúa en la década del 40. Específicamente entre las películas “Hay que educar a Nini” y “Los martes, orquídeas” que terminaron de darle el estatus de celebrity a la diva de los almuerzos.

"Así que bueno, si imitan que lo hagan bien. No me empiecen a decir maldades porque he dicho esto, es mi forma de pensar", continuó Mirtha. Luego, cerró: "Con llamarnos simplemente mi hermano o yo les hubiéramos dado el dato".