Real Valessa, de dar clases en la Villa 21 al rap combativo y el jurado de Canta conmigo ahora

A sus 30 años, Valessa puede considerarse toda una referente del hip hop. Elegida por el cineasta Christoph Belh para protagonizar "Panash", la primera película de ficción sobre la música urbana de este país, la nacida en La Matanza fue a un colegio en Almagro, vive en Isidro Casanova, estudió diseño de indumentaria en la Escuela Argentina de Moda y profesorado de música con orientación a piano en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal.

Rapera, cantante, actriz, docente y productora. Dio talleres de rap en Lugano y en la Escuela 6 de Villa 21. Además, participó de una obra de teatro y como si esto fuera poco, es una de las 100 integrantes del jurado de Canta conmigo ahora, ciclo que tiene a Marcelo Tinelli como conductor y que tuvo un gran debut el lunes pasado. "Es muy loco. Me recomendó un amigo que fue al casting y le dijeron que buscaban gente del género urbano. Mi amigo les pasó mi contacto, me llamaron, hice un casting y quedé de una. Es muy buena la propuesta del jurado porque son artistas que tienen su camino hecho, muchos son de comedia musical y me gustó que se tuviera en cuenta la rama urbana", le cuenta Valessa a BigBang.

A sus 30 años puede decir que es cantante, compositora, poetisa, actriz, docente y diseñadora, pero todo comenzó en su Isidro Casanova natal. "Crecí escuchando mucha música en mi casa estimulada por mis hermanos más grandes que escuchaban de todo. Cuando era chica, mis viejos me compraron un teclado y me mandaron a estudiar piano. Me mandaron a un conservatorio desde muy chica y me re costaba porque era con mucha técnica clásica. Pero ya de más grande empecé a estudiar canto y mucho más grande, a los 18, empecé a rapear y a escuchar música urbana", detalló en una entrevista con este portal.

Valessa es sin dudas una gran exponente del Rap y R&B argentino, pero remarca que fue ese primer teclado que le regalaron sus papás el que le permitió descubrir que la música era su camino. "Ahí me di cuenta que era mi pasión, pero me costó descubrir que la música iba a ser mis sostén económico. Desde que tengo memoria, siempre lo hice por pasión. En un principio fue mucho más un hobby que otra cosa. Estudiaba y trabajaba para una marca de indumentaria, salía de trabajar a las 22 y ensayaba hasta las 2 de la madrugada. Lo veía como una pasión y no como un trabajo, me costó muchísimo verlo de esa forma", aclara.

Sin embargo, en este camino le dio vida a Panash, la primera película de rap argentino, seleccionada y pre-estrenada en el Mar del Plata Film Fest. "Había participado de unos musicales de rap y a partir de la música salió la actuación. Nunca había soñado en protagonizar una película, pero cuando llegó la propuesta fue buenísimo. Estaba en Neuquén de gira y me llamó el director (Christoph Belh) para audicionar. Me contó que otros raperos le habían hablado de mi y fue muy grato que me tengan en cuenta para eso. ¡Me hizo muy feliz! Panash fue un después en mi vida. A partir de ahí, empecé a creer que podía vivir de esto. Fue muy lindo para mi que colegas me tengan en cuenta", destacó.

Panash es una película rodada en Fuerte Apache, de la que Valessa es protagonista principal en una narrativa que mezcla rap con distopía y relieve social. “Es una rapera de un barrio bajo que es la única que tiene un mensaje consciente. Hay batallas de rap y sucede en una Argentina en estado de sitio donde se mezclan temas políticos con el feminismo y el mundo del rap. Es inevitable hablar de estos temas porque es lo que se está viviendo en el mundo. Hay como un choque generacional, un cambio de mentalidad en toda la sociedad que es muy fuerte y notorio. Hoy nosotros estamos cambiando la mentalidad que tenían nuestros abuelos y nosotros también vamos a tener que cambiar a los 80 años", dijo.

A modo de ejemplo, puso un comentario descuidado que el Puma Rodríguez lanzó en una de sus tantas devoluciones en el ciclo que actualmente conduce Tinelli por la pantalla de canal Trece. "Nosotros damos devoluciones y en una de esas tantas devoluciones, el Puma dijo que el tango es para que lo cante un ´hombre´. ¡Todos nos miramos! el tango no tiene género, como no lo tiene ningún ritmo. El Puma igualmente es un hombre súper respetable y sé desde dónde lo dice. En el arte se vive mucho más esta evolución. Muchos artistas de otros géneros están haciendo ft. con raperos. Por ejemplo, Alejandro Lerner y Rusherking. ¡Eso es muy importante para el artista y para todos! no ser mentes cerradas", remarcó.

Hoy en día Valessa es una de las raperas que más presencias tiene en la cultura urbana y alternativa nacional, destacándose por su voz, su lírica y el contenido de sus canciones. Dictó seminarios y talleres de Rap para mujeres y disidencias para la UNLA de Ciencias Sociales, CASA HIP HOP, Arte en Barrios y en diferentes barrios populares. "´¿Quién me inspiró a poder ser quien sos hoy? Mi mamá y mi abuela. Mi vieja me impulsó desde muy chica para que haga música. Fue la que me empujó a que yo haga esto. Le gustaba mi pasión en la música, ella capaz veía que yo no tenía la disciplina de levantarme todas las mañana y cursar, pero admiraba mi pasión por el canto y la música", explicó.

Y agregó: "Aunque hay muchas cosas que en lo personal me falta deconstruir, creo que nuestra generación trae un cambio de conciencia. El crecimiento del feminismo nos empoderó y también hay más conciencia del medioambiente con el crecimiento del vegetarianismo y el veganismo. No importa de dónde seas: el hip hop le da herramientas a todo el mundo para poder expresarse en la vida, con música, con el baile, con el grafiti y con el rap. Cuando empecé a rapear, nunca me imaginé que podría ser una influencia para los demás. No busqué más que hacerlo por mí misma y como desahogo”.

Primero comenzó dando clases de rap para chicas en Parque Centenario, luego con algo similar en Lugano a instancias de la rapera catamarqueña Kris Alaniz –quien la ayudó a entrar en el programa Adolescencia, destinado a barrios porteños– y finalmente en un taller de rap y poesía en la Escuela 6 de Villa 21, junto a la escritora Maia Duek. "Cuando arranqué capaz no estaba totalmente empoderada o me sentía medio insegura, pero gracias al feminismo creció la toma de conciencia entre las mujeres y los hombres. Veo muy necesario que las mujeres nos expresemos a través de cada rama artística a la que pertenecemos. Me parece que todas tenemos que aportar nuestra visión para crear conciencia e inspirar a otras mujeres", dijo.

En ese sentido, se define como una activista de la autogestión y destaca: "Aprendí a rapear solas y siempre fui de hacerlo a mi manera. Daba talleres de rap e intentaba mostrarle a las chicas que son muy tímidas y que no conocían el género a desarrollar ese potencial solas. Todo cambió cuando me transformé en Real Valessa. Ahí encontré mi lugar como rapera y mujer más que nada. Es verdad que me costó en un principio porque hace siete años no había el caudal de gente que hoy se maneja en el Hip Hop. En los torneos sólo habían 50 personas y el 90 por ciento eran hombres. A mi me daba vergüenza meterme en la ronda y escuchar nada más porque eran pibes. No habían mujeres o solo dos o tres", explicó.

Para la actual jurado de Canta conmigo ahora "fue muy difícil" animarse y comenzar a recorrer el género urbano, y señaló que todavía éste está en proceso de cambio. "Pasó de un 99% de hombres a un 80%. Todavía sigue siendo la gran mayoría, pero está en proceso de cambio como el mundo en general. Hay una conciencia, un cambio de mentalidad. Sigue estando el machismo y las injusticias con la mujer, pero fue muy importante el rol del feminismo en este proceso de evolución. Me aboqué a la enseñanza porque me recomendaron colegas. Es muy difícil conseguir trabajo del rap y como estaba estudiando profesorado de música me recomendaron para un taller en Lugano", contó.

Valessa nació en La Matanza, vive en Isidro Casanova, da talleres de rap en su localidad y también en la villa 21, donde además comparte otro espacio de formación en poesía. En 2009 comenzó con su proyecto musical mezclando rap con ritmos como house, r&b, neo soul y funk grabando sencillos y colaboraciones. Por el año 2013 decidió crear la banda Real Música como compositora y voz principal y cinco años más tarde publicó su álbum debut "Lo primero" que mostró en festivales como Provincia Emergente, Ciudad Emergente, 21 k Fest, Cultura Hip Hop FDL, Batalla de Maestros (Clasificatoria BDM Femenina).