Reapareció Aníbal Lotocki y demandó a Fran Mariano: "Estoy cansado de sus mentiras"

Luego de años de estricto silencio, Aníbal Lotocki decidió salir a defenderse públicamente de las acusaciones que fue cosechando en su contra, entre ellas las hechas por Fran Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, el ex participante de Cuestión de Peso, Silvina Luna y la familia del empresario Rodolfo Cristián Zárate, quien fue intervenido por él para reducir el tejido graso en abril del 2021 y falleció poco después. Por este hecho, el cirujano fue procesado por homicidio simple con dolo eventual y que como agravante, se encuentra la situación de que la operación se hizo en el marco del peor momento de la pandemia de Covid-19, donde sólo las operaciones de alta complejidad estaban autorizadas.

En este contexto, el cirujano procesado decidió transmitir a través de un video que va a demandar por calumnias e injurias a Fran Mariano. "En vistas de las reiteradas, aunque falsas, acusaciones de Fran Mariano, mentiras muy graves de las que estoy cansado de escuchar, he decidido iniciar una denuncia penal por calumnias e injurias, en principio, y próximamente será ampliada por uno de falsa denuncia", comenzó relatando en el video que difundió en redes sociales. Esta insólita arremetida del cirujano se da luego de que Fran Mariano expusiera su mal momento en Intrusos: "Me desperté y siento que me estaban inyectando la cara con un tremendo dolor. Recuerdo mis gritos", había contado el mediático.

Según contó el cirujano, radicó la denuncia a principio de mayo y fue ratificada en junio. "Presenté contundentes pruebas, tales como historia clínica, consentimientos quirúrgicos, protocolos quirúrgicos, fotos de antes y después de los seis meses de operado, también materiales de internet, audios que él mantuvo con mi asistente, donde él pide que se le resuelvan cuestiones que otros profesionales le hicieron y que ahora pretende achacármelas a mí", manifestó Lotocki. En este video, advierte y asegura que tiene audios de Fran en donde le confiesa "dónde y con quién se inyectó este aceite en la cara y en los glúteos".

En el documento de la denuncia que emitió ​Lotocki asegura que el ex participante de Cuestión de Peso "manifestó que fue inyectado con aceite en el cuerpo y los glúteos, cuando jamás lo intervine en el cuerpo, solo en la cara". Y además remarcó que la última vez que tomó contacto con el mediático fue en enero de 2015.

"Sufrí calumnia, ya que se me acusó falsamente de cometer delitos contra la salud pública en medios de comunicación para destruir mi imagen profesional e injurias de todo tipo que están registradas ya que me trató de psicópata y asesino, diciéndolo para convencer como si esto fuera verdad repitiéndolo varias veces", asegura Lotocki en otra parte de la denuncia.

Qué le pasó a Fran

Fran Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, fue participante de varios ciclos de Canal 13. El último fue Cuestión de Peso, lo que le permitió ingresar en un mundo que cambió por completo su vida, sobre todo físicamente. Su imagen se volvió una gran obsesión y comenzó a realizarse múltiples cosas para “mejorar” su aspecto físico. Pero con el tiempo, Fran empezó a vivir un calvario: se sometió a más de 30 intervenciones quirúrgicas en su afán de parecerse a Ricky Martin, pero sufrió mala praxis de la que acusa al cirujano Aníbal Lotocki y los daños en su cuerpo son “irreversibles”. "Lotocki me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón", había contado.

Fran sorprendió a los televidentes cuando mostró en Intrusos su rostro. “En el quirófano me habían anestesiado mal”, denunció el mediático en otra entrevista con Nosotros a la mañana hace unos días. Me levanté en la mitad de la cirugía, sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”, continuó. “Me levanté con los pómulos hechos cuando yo le había dicho que no los quería. Lo que me inyectó en la boca no se me va más”, lamentó, y añadió que Lotocki le había causado un problema en la vista al inyectarle “aceite de motos”, lo que le afectó su visión y lo obligó a usar lentes de contacto.

Anibal Lotocki tiene múltiples denuncias de mala praxis que se suman a las hechas por Fran. De hecho, varias mujeres también expresaron públicamente el martirio que padecieron a manos del cirujano. Por ejemplo, Stephie Xipolitakis afirmó tener problemas de salud y Silvina Luna está a la espera de un donante porque necesita un trasplante de riñón.