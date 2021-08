Reapareció Felipe Pettinato: la denuncia por abuso, la Ley de Salud Mental y el brote psicótico 

La primera semana de marzo, Felipe Pettinato fue internado luego de experimentar un brote psiquiátrico, durante el cual habría agredido a su hermana Tamara y a su madre, Cecilia Dutelli, en su casa en el barrio porteño de Saavedra. Desde entonces, poco se supo del fanático de Michael Jackson hasta que este martes reapareció en la escena mediática en una nota que le brindó a Intrusos.

Allí, el hijo de Roberto Pettinato se refirió a su salud, resaltó que es "cien por ciento inocente" en la denuncia por abuso sexual que recayó sobre sus hombros en 2019 y pidió por la modificación de la ley de salud mental. “De salud estoy como siempre, no tomo ninguna gota de alcohol, ni me tomo ninguna cosa para dormir ni nada, estoy bien. Pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia como muchísima gente, así como perdí en el rubro laboral”, contó.

Según explicó, con Sofía Colasante, la mamá de su hija, se lleva espectacular y resaltó que el rubro laboral en el que se encontraba "se desplomó" a causa de la pandemia, al igual que muchos otros trabajos que tenía. "Me costaba estar. Lo que tengo es una personalidad adictiva. El día del niño estuve con mi hija y con la mamá me llevo espectacular", resaltó.

El 2019 no le había traído buenas noticias a Felipe, quien por entonces había sido internado en la Clínica Suizo Argentina a raíz de sus problemas de adicción: en una fiscalía de Vicente López se radicó una denuncia por abuso sexual simple contra Felipe. De acuerdo con el relato de la víctima, cuando habría ocurrido el hecho tenía 14 años. Y es, además, una hermanastra de Sofía Colosante.

Sobre el hecho en cuestión, Felipe no quiso dar detalles de la causa y se limitó a remarcar su inocencia. "La causa avanza y soy cien por ciento inocente", explicó. El supuesto abuso sexual habría ocurrido en marzo de 2018: "Se trata de un abuso sexual simple, con tocamientos en la zona genital de la víctima, que en aquel entonces tenía 14 años de edad”, había contado por entonces Andrés Bonicalzi, abogado de la denunciante.

Por último, el hijo de Roberto habló de sus adicciones y sobre el caso Chano Charpentier, quien se encuentra internado en una clínica especializada en adicciones. "Hay que modificar la ley de salud mental, lo tienen que tratar diferente el tema, una Taser no puede resolver esto tampoco", sentenció.

Felipe se habría mostrado violento con su familia y también con un médico que llegó al domicilio a asistirlo en marzo de este año, por lo que debió intervenir la Policía de la Ciudad. Luego, el joven de 27 años fue trasladado al Hospital Pirovano. “Por suerte estoy mejor, no me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida”, le había escrito Felipe a Ángel de Brito por WhatsApp.

Además, el joven había contado que estaba bajo la tutela del doctor Mario Schiffer, médico de Diego Maradona en la etapa de Cuba y, actualmente, involucrado en el caso. “Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente”, había contado.

Para probar que el vínculo entre Moyano y Colasante existió, Felipe contó en su momento que tenía videos de su ex con “lujos de detalles de esta perversión”. Por eso, Felipe había anticipado en diálogo con el conductor de LAM que iba a denunciar a Colasante para tener la tenencia de su hija: “Lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela”.