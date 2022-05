"Rebelde Way" cumplió 20 años: los secretos de sus grabaciones y el recuerdo de Luisana Lopilato

Rebelde Way cumplió 20 años desde su inicio aquel 27 de mayo de 2002 en la pantalla de Telefe y quedó en la historia la televisión, no sólo por su gran elenco integrado por Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, sino porque se transformó en una serie bisagra para los productos juveniles de nuestro país, muy bien desarrollados por su creadora Cris Morena.

La trama de la ficción es la historia de un grupo de adolescentes integrantes del prestigioso colegio Elite Way School. En ese escenario transcurren las aventuras que los llevarán a formar la banda Erreway, que luego se transformaría en un éxito llenando teatros y estadios varias ciudades del mundo, sobre todo, en Israel.

Lopilato, embarazada de 7 de meses y a la espera de su cuarto hijo con su marido el artista canadiense Michael Bubble hizo una emotiva publicación en sus redes sociales, precisamente en Instagram, donde recordó el aniversario de la ficción con imágenes de toda su experiencia en la prestigiosa creación de Cris Morena.

"¿Pueden creerlo? 20 años de Rebelde Way. No puedo parar de recordar anécdotas y momentos increíbles. Estoy muy agradecida a la vida de haber sido parte de ese proyecto, y de haberme cruzado con tan lindo grupo humano", escribió en su perfil acompañado de fotos de sus compañeros de la tira. Su compañero y novio en la ficción Felipe Colombo comentó la publicación y escribió : "Buenísimas fotos!!! 20 años no es nada!!”

La ex Casados con Hijos también recordó a su personaje con un video en Youtube titulado : "Volvió Mia Colucci" : “Muchos lo han estado pidiendo y yo no quiero dejar a mi público esperando. Me emocioné y disfruté demasiado traer de regreso a este personaje que marcó mi vida y la de tantos” , dice el texto que acompañó el video. Y siguió: “Hoy estamos en el 2021, tengo 33 años, tres hijos… y me hiciste volver a cuando tenía 15”. Luego decidió entonar "Bonita de más" , una canción histórica de Erreway en presencia también de Benjamín Rojas y Colombo, quienes compartieron el video.

Cómo eran las grabaciones

Las series de jóvenes poseen largas jornadas de grabación y la mayoría de los niños deben acortar su jornada educativa o dejar de ser chicos por un instante para estar a la altura de las exigencias que un show como Erreway demandaba.

La actriz Micaela Vazquez aseguró en diálogo con Infobae que no tuvo "recuerdos malos" en esas intensas horas de camarines y shows. Y sumó: "Quizás porque yo soy una persona que no es conflictiva, no me gusta pelear. Por ahí hubo alguna situación, pero para mí todo fue positivo”. Debido a esa gran relación, los integrantes de la serie pudieron forjar relaciones de amistad , que traspasaron la pantalla chica. “Hoy soy muy amiga de Coco Maggio, de Benjamín Rojas, de Muni, pero siempre hablo por separado. Alguna que otra vez hicimos una juntada”, dijo Vázquez.

Victoria Maurette otra actriz del suceso Erreway contó algunas experiencias vividas en el set de grabación: “Como en el colegio, siempre tenés un grupo con el que te llevás mejor. Pero laboralmente las diferencias entre cada uno no importaban. A la hora de actuar o estar arriba de un escenario, nos disfrutábamos bastante. Yo me llevaba muy bien con Felipe, Benja, Angie Balbiani. Luego, hizo referencia su relación con Lopilato: Con Luisana también me llevaba bien, pero obviamente teníamos diferentes edades, entonces por ahí con Angie que era más de mi edad compartíamos más, charlábamos otras cosas. Pero en líneas generales me llevaba bien con todos”.

Para los fans: donde se puede volver a ver Rebelde Way

Rebelde Way la tira juvenil, creación de Cris Morena tras el éxito de Chiquititas, se puede volver a ver en la plataforma online de series y películas Netflix.