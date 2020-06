Rebelión en Hogwarts: la furia de los ex Harry Potter contra J.K. Rowling, autora de la saga

En las últimas horas, la autora de la exitosa saga de libros Harry Potter, J.K. Rowling, generó revuelo una vez más por sus dichos sobre la comunidad transexual. La escritora compartió un artículo de opinión titulado Creando un mundo post Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa, e insistió en su rechazo hacia la diferenciación entre género y sexualidad. De inmediato, Emma Watson y Daniel Radcliffe (dos de los protagonistas de la adaptación cinematográfica de la saga) marcaron su posición contraria.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo, elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", fue el mensaje de Twitter de J.K. Rowling que dio lugar al debate.

Watson, cuya adhesión al movimiento 'Me too' es pública, aclaró de inmediato: "Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser. Quiero que mis seguidores transgénero sepan que yo y muchas otras personas de todo el mundo los vemos, respetamos y amamos por lo que son".

En línea con el tono de su compañera, Radcliffe también realizó una reflexión sobre el tema y le habló a los fans de la saga, aunque aclaró que no se trataba de una pelea con la autora. "A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que yo".

"Me doy cuenta de que ciertos medios de prensa probablemente querrán pintar esto como una lucha interna entre J.K. Rowling y yo, pero eso no es realmente de lo que se trata, ni es lo que es importante en este momento. Si bien J.K. es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo al Proyecto Trevor durante la última década, y sólo como ser humano, me siento obligado a decir algo en este momento".

Por último, el actor que le puso el cuerpo a Harry Potter en las siete películas reflexionó: "Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si creés que un personaje en particular es trans, no binario o fluido de género; o que es gay o bisexual; si encontraste algo en estas historias que resonó en vos y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre vos y el libro que leíste; y es algo sagrado. En mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para vos lo que significa para vos y espero que estos comentarios no contaminen demasiado".