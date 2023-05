¡Rebelión en la granja! Estefi Berardi denunció "maltrato" y desató una feroz interna en LAM

Una nueva guerra mediática estalló en LAM el último viernes, luego de que Yanina Latorre cuestionase una vez más la información que tenía Estefi Berardi sobre la salud de Jorge Rial, y que su rival la acusara en vivo de "maltrato", de "misoginia" y hasta le enrostre todo el arsenal de panelistas que quedaron enemistadas con la mujer del comentarista deportivo. La pelea creció después en las redes sociales y dejó de manifiesto el clima laboral que se vive en el programa de América TV.

En el medio, Ángel de Brito, tomó postura claramente por su aliada Latorre y en vivo le preguntó que le diga quién fue la persona que le habló de "maltratos" y que Berardi evitaba mencionar. La tensión era tan evidente que ante el "si vas a acusar decí los nombres" que lanzó Yanina, el conductor de LAM le dijo "callate" y la paró en seco. "Si me vas a meter a mí y al programa decime quién te dijo eso", insistió De Brito. "No, a vos no te meto", respondió Berardi. "No, pero estás metiendo al programa que casualmente conduzco yo. Las que se fueron, se fueron por voluntad propia o porque las echamos", aclaró el conductor.

"No, a mí Nequi Galloti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire", continuó Estefi. "Nequi mintió entonces. Lamento desinformarla, porque contó acá los motivos", contestó Ángel. "No está bueno que te agredan, que te traten mal. Por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto. En ninguno", confesó la panelista que también trabaja en Mañanísimas junto a Carmen Barbieri.

"Bueno, es lo que te parece a vos. Yo te digo, o estás mintiendo vos o está mintiendo Nequi. Ella se fue por otro motivo y lo explicó acá al aire. Estás hablando de algo que no conocés, o Nequi te mintió", deslizó De Brito. "¿Quién más te dijo que se fue por lo mismo?", volvió a preguntar. "Que se fueron por ella, no. Pero que la han pasado mal, con sus formas, sí", precisó Berardi.

"Eso es diferente porque han chocado varias con Yanina y otras no", contrastó el conductor. "La mayoría no", dijo a su favor Latorre. "(Graciela) Alfano te volvió loca durante un año y vos la padecías", refrendó el líder de las angelitas. "La padecí como a ella el año pasado, porque se vienen a colgar de mí. ¿Esta el año pasado? 'Mentirosa, mentirosa, mentirosa'", la imitó Latorre en tono de burla. "Pero hace ocho años que laburo bien", concluyó.

El cruce entre ambas venía de minutos antes, cuando Yanina precisó información acerca de la salud de Rial, asegurando que recién la semana próxima se reunirá con el canal C5N. Berardi, ignorando esta información, aseguró que la reunión en efecto existió.

"Está mirando el programa y me está diciendo eso, y es Jorge Rial en primera persona. Yo entiendo que tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre", espetó Latorre. "No, vos decís que ganaste un juicio que él dice no ganaste", contraatacó Berardi. "Yo no gané ningún juicio. Yo pagué una multa", explicó Yanina. "Dijiste que lo resolviste y él dice que no", lanzó Estefi. "Me das pena. Pobrecita, me das pena", concluyó la mamá de Lola Latorre.

La tensión de esta pelea que lleva ya varios capítulos, o al menos uno muy fuerte cuando Latorre reveló que su compañera se había acostado con Federico Bal, no podía quedarse ahí, así que continuó en las redes sociales, donde todavía quedaba lugar para nuevos rounds de esta pelea.

Mientras que Berardi empezó a retuitear diferentes acusaciones contra Latorre, De Brito se calzó los guantes para defender a su amiga y realizó un posteó donde acumuló todos los comentarios negativos hacia el programa que conduce y que compartió Estefi. "Los rt y me gusta de Estefi Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad", escribió el conductor.

La confrontada con Latorre no dejó pasar la oportunidad para contestar a este posteo, con otro que aclaró por dónde viene su pelea. "Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes", señaló Berardi.

A este tuit respondió Ángel con una contundente aclaración: "Vos misma dijiste que te divertía y que reías de Yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Lo haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe".

Como era de esperar, Latorre también prendió el ventilador en las respuestas en redes hacia su rival. "Deja de mentir y ensuciar gente. Nadie te maltrató ni te violentó. Me agrediste un año entero. Te metiste con mi laburo. Me pediste ayuda varias veces. Sos mala compañera y egoista. Haces quilombo mediático y despues no sabes como salir", criticó Latorre.

"Ni vos ni nadie se va a meter conmigo ni con mi laburo. Hablas de violencia porque no tenés recursos para discutir o debatir. Sos digna de lástima. Nunca laburaste en equipo. Tuviste problemas con todas", continuó la mujer del ex futbolista. "Deja de molestar a la gente q labura. ¿Querés que te enumere tus barbaridades, tus mentiras y todo lo que me hiciste? Como no sabés laburar ahora te victimizas. Esto no es lo que vos estás acostumbrada. Mentirosa", disparó.

"No te quiere nadie en LAM. No sos empática. Hablen con la producción. A mí me adoran. Laburo en equipo y para un programa. Anda a hacer tu negocio a otro lado. ¿Te acordás cuando dijiste que Tini (Stoessel) maltrataba niños? Descarada", publicó Latorre.

También más tarde metió nuevos tuits con acusaciones contra ella como "Berardi se acostó con un tipo que estaba en pareja y demanda a la novia cornuda. Hablemos de empatía" y que "dijo que Cami (Lattanzio) de GH era una chica trans". Quien se sumó a pegarle en el piso a Berardi fue la ex panelista de LAM Cinthia Fernández. "Desagradecida total. A parte no es cierto. Las que se fueron se fueron por malas compañeras solitas, porque obviamente no entendieron nada de la dinámica del programa y mucho menos de códigos. Más libre ni se puede ser ahí. La libertad se sostiene con huevos y con información. La no lo entendió. Bye solita", escribió la ex de Matías Defederico.

Maltratos en LAM

Más allá de toda la confrontación que existe entre Latorre y Berardi, y la argumentación de Fernández negando que existan maltratos en la producción de América, es un hecho que otras famosas se fueron del formato por estar enfrentadas con Yanina.

La mencionada Nequi Galotti, quien según cuenta De Brito aclaró que su ida del show estaba vinculada a la salud de su entonces marido Bartolomé Mitre, fue una de las que apuntó contra Latorre cuando tuvo la oportunidad de recordar su paso por LAM en Todas las tardes.

"La verdad que yo en esa oportunidad sufrí muchísimo. La pasé muy mal. Era un momento en el cual mi marido estaba en terapia intensiva y yo necesitaba la contención y la amorosidad, en todo caso, la empatía de mis compañeros, y no el ataque, y ella dice 'sí, la volví loca hasta que la eché'. Yo, la verdad, sufrí y mucho: me costó mucho tiempo llegar a esta conclusión, porque no quería aceptarlo, y lo estoy aceptando por primera vez, el sufrimiento enorme que yo pasé por los ataques permanentes de esta mujer", denunció Galotti.

La reflexión fue en el marco de la pelea que Latorre tuvo con Alfano, el tiempo en el que fueron compañeras. La ex jurado de Bailando por un Sueño la tuvo literalmente de hija a Latorre y la atacó cada vez que pudo, llevando a la panelista de LAM casi hasta la renuncia y llegando a pedirle en vivo a De Brito para que intervenga.

También Latorre se enfrentó a la periodista Nancy Pazos, quien participó de LAM hasta que su conflicto con Yanina impidió su continuidad. Recientemente y luego de que la ex de Diego Santilli emigrara del formato, tuvieron un cruce por el 24 de marzo, que es la fecha de cumpleaños de Latorre y también el día en que se conmemora la memoria.

La panelista había protestado porque ahora en una jornada de feriado y no era así cuando ella nació, y Pazos aprovechó para liquidarla tras ese poco feliz comentario. "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga", escribió la periodista. "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. Tipika lakra kaka que tergiversa para que me puteen. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿Tu sueldo? Jajajajajaja", contestó la rubia.

La lista de mujeres que pasaron por LAM y recibieron la bendición de Latorre es más extensa. Carmela Bárbaro, Viviana Colmenero, Evelyn Von Brocke y hasta Andrea Taboada, son algunas de esa lista. Mientras tanto, la pelea con Berardi amenaza con ser el último round entre ellas -al menos como compañeras-, ya que desde el programa de América ayer anunciaron a la correntina Constanza "Coti" Romero como nueva angelita. ¿Y ella cómo se llevará con Yanina? Hagan sus apuestas.